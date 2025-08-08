Чтобы результат был просто идеальным, обязательно консервируйте молодой сахарный горошек. Именно он станет фантастической основой для ваших салатов и закусок, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Beszamel.
Как заготовить зеленый горошек на зиму?
- Время: 45 минут + замачивание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов очищенного зеленого горошка;
– 20 граммов сахара;
– 20 граммов соли;
– 400 миллилитров воды;
– 1/2 чайной ложки лимонного сока;
– 15 миллилитров уксуса 5%.
Приготовление:
- Высыпьте горох в дуршлаг и хорошо промойте под проточной водой, чтобы убрать любые примеси.
- Переложите в кастрюлю, залейте водой и оставьте замачиваться примерно на 3 часа. После этого воду слейте.
- Долейте свежую холодную воду, поставьте кастрюлю на огонь и начните нагревать.
- Как только вода закипит - добавьте сок одного лимона или добавьте щепотку лимонной кислоты, чтобы горошек сохранили цвет. Варите около 3 минут, не дольше, чтобы горошек не сморщился.
- Маринад можно готовить параллельно. В кастрюле смешайте холодную воду с сахаром и солью, доведите до кипения, затем влейте уксус и еще раз вскипятите.
- Разложите горячий горох по стерильным банкам и залейте кипящим маринадом так, чтобы он полностью покрывал зерна.
- Закройте крышками и простерилизуйте банки около 10 минут.
- Охладите при комнатной температуре, после чего храните в темном прохладном месте.
Приятного аппетита!
