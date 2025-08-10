Главное – правильно выбрать сало. Его толщина должна быть 5 – 6 сантиметров, а сам продукт должен быть мягким. Тогда вы получите закуску, которая исчезает со стола просто мгновенно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

Как засолить сало горячим способом?

Время : 30 минут + засолка

: 30 минут + засолка Порций: 8

Ингредиенты:

– сало;

– вода;

рассол (на 1 литр воды):

– 2 лавровых листа;

– 16 горошин душистого перца;

– 1 чайная ложка черного перца горошком;

– 8 зубчиков чеснока;

– 8 столовых ложек крупной соли.

Приготовление:

Сало полностью заливаем водой – именно такое количество жидкости нам нужно. Сливаем и используем как основу для маринада. Сало нарезаем удобными кусками или кубиками, слоями укладываем с чесноком в кастрюлю. Воду для маринада кипятим, добавляем остальные ингредиенты и снимаем с огня через 5 минут после закипания. Через 10 минут заливаем сало маринадом, сверху ставим пресс. Оставляем на 3 дня при комнатной температуре. Можно есть сразу по готовности или заморозить на потом.

Приятного аппетита!

