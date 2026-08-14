Ищите среди арбузов "девочку": старая херсонская хитрость, как выбрать самый сладкий

В сезон арбуз хочется выбрать с первого раза: сладкий, спелый и без разочарования после первого разреза. Поэтому у прилавка часто вспоминают не только о звуке или сухом хвостике, но и о народных признаках, которые передаются в семьях из поколения в поколение.

Один из таких советов – поиск арбуза-"девочки". Именно по дну, пятну на боку и нескольким другим признакам многие до сих пор пытаются угадать, какой плод будет самым сладким, отмечает 24 Канал.

Как выбрать сладкий арбуз?

Пользовательница vid_veneta поделилась своим лайфхаком из детства: в семье херсонского фермера арбузы всегда выбирали не наугад, а по нескольким простым признакам. По ее словам, в городе не все понимают, почему среди арбузов ищут именно "девочку". Маленькое донышко считали признаком "мальчика", а большее и более круглое – "арбузики-девочки".

Советы от херсонки, как выбрать арбуз: смотрите видео

Именно такие арбузы в семье выбирали чаще всего. Жительница Херсона говорит, что "девочка" обычно вкуснее и слаще, поэтому эта привычка сохранилась до сих пор. При выборе она обращает внимание не только на дно, но и на звук. Говорит, что в городе до сих пор ищет себе именно "арбузик", даже если окружающие не сразу понимают, о чем идет речь.

Действительно ли арбузы-"девочки" слаще?

Речь идет о народном способе выбора арбуза по дну – месту, где был цветок. В быту плоды с маленьким дном часто называют "мальчиками", а с большим и более круглым – "девочками".

Как не прогадать с арбузом / Фото unsplash

Именно об этом признаке и вспоминает пользовательница: в ее семье на него обращали внимание при выборе арбузов. Такой лайфхак хорошо знаком многим людям, которые выросли возле баштанов или часто покупали арбузы на рынках. По опыту пользовательницы, именно арбузы с более крупным круглым донцем чаще оказывались слаще, поэтому эта привычка и закрепилась. В то же время донец – не единственный признак, на который стоит обращать внимание. Чтобы выбрать вкусный арбуз, лучше оценивать все в совокупности: желтое пятно на боку, вес, сухой хвостик, плотную кожуру и звук при постукивании. Тогда шанс найти спелый арбуз будет значительно выше.