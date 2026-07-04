Не берите первый арбуз из ящика: о сладком плоде свидетельствуют несколько простых признаков

Целый арбуз – это всегда немного лотерея. Разрезанный арбуз видно сразу, но кусочки под пленкой не всегда выглядят свежими. А с целым все решается уже дома: либо нож входит в спелую сочную мякоть, либо становится понятно, что выбор был неудачным.

Арбуз можно оценить еще до покупки. Для этого не нужны сложные знания – достаточно внимательно посмотреть на кожуру, проверить плодоножку, взять плод в руки и прислушаться к звуку, пишет Pysznosci.

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На что обратить внимание на кожуре и хвостике?

Хороший арбуз чаще имеет матовую, а не блестящую кожуру. У большинства популярных сортов она темно-зеленая, без выраженного блеска. Если плод очень светлый и блестит, лучше присмотреться к другим. Отдельный совет – хвостик.

Прежде чем нести арбуз домой, проверьте его / Фото unsplash

Сухой и коричневый хвостик обычно свидетельствует о том, что арбуз успел созреть до сбора. Если же он зеленый и свежий, плод, возможно, сорвали слишком рано. После сбора арбуз уже не набирает вкус так, как это делают некоторые другие плоды. Со временем он может только становиться мягче.

На кожуре также стоит найти светлое пятно. Оно есть почти у каждого арбуза, ведь именно этой стороной плод лежал на земле во время созревания. Лучший признак – кремовое или светло-желтое пятно. Оно повышает вероятность того, что внутри будет сладкая и сочная мякоть. Белое пятно, напротив, может указывать на то, что арбуз собрали слишком рано.

Почему арбуз нужно взять в руки и постучать?

Перед покупкой сравните несколько арбузов примерно одинакового размера. Лучше выбрать тот, который кажется самым тяжелым. Вес в этом случае важен, потому что сочный плод обычно ощущается тяжелее, чем кажется. После этого можно постучать по кожуре. Это не странная привычка, а простой способ проверить арбуз.

Глубокий, глухой и немного звонкий звук чаще бывает у удачных плодов. Если звук высокий, плоский и быстро обрывается, лучше сравнить его с другими арбузами на полке. Удобнее всего прослушивать не один плод, а несколько. Тогда разница между звуками становится заметнее, и выбор уже не выглядит таким случайным.

Какие арбузы лучше не покупать?

Покрутите арбуз в руках и осмотрите его со всех сторон. На кожуре не должно быть вмятин, трещин или странных выпуклостей. Ровная форма может свидетельствовать о том, что плод развивался равномерно. Механических повреждений лучше избегать.

В таких местах арбуз быстрее портится, даже если снаружи проблема кажется незначительной. А вот коричневые линии, похожие на тонкую паутинку, не обязательно являются плохим знаком. Такие естественные рубцы часто встречаются на спелых и сладких арбузах, поэтому из-за них не стоит сразу отказываться от покупки. Лучшая стратегия проста: не брать первый попавшийся арбуз. Посмотрите на цвет, проверьте хвостик и пятно, сравните вес, постучите по нескольким плодам. Так шанс принести домой сладкий арбуз будет значительно выше.