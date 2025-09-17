Фальшивый заяц – это блюдо, которое знакомо всем. Оно очень простое в исполнении и дарит еще лучший вкус, чем большинство видов колбасы!

Горячий, холодный, с соусом или без – фальшивый заяц вкусный всегда и в любом виде. 24 Канал предлагает отложить план по привычке купить колбасу и приготовить вкусную закуску по рецепту портала Cookpad.

Какой фарш выбрать для фальшивого зайца?



Фальшивого зайца можно готовить из любого мяса. Самый легкий вариант получается из куриного филе, рассказывает портал "Повара".



Если же хотите получить более сочное блюдо – смешайте свинину с курицей. Также можно использовать мясо из разных частей курицы или сделать рулет только из свинины.





Для детей такой рулетик прекрасно сочетается с нежным соусом на основе сметаны, чеснока и свежего укропа.

Как приготовить фальшивого зайца?

Время : 1 час

Ингредиенты:

– 1 килограмм фарша;

– 3 яйца;

– 120 граммов батона или белого хлеба;

– 2 больших лука;

– пол чайной ложки молотой паприки;

– пол чайной ложки сухого чеснока;

– 1/3 чайной ложки итальянских трав;

– 2 столовые ложки манки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Одну луковицу нарезаем кубиками и поджариваем на небольшом количестве масла до золотистого оттенка. К фаршу добавляем вторую луковицу, перекрученную на мясорубке, размоченный в воде и перемолотый хлеб, яйца, специи, соль и обжаренный лук. Массу хорошо вымешиваем и несколько раз отбиваем. Форму обязательно застилаем пергаментом, выкладываем фарш, плотно утрамбовываем. По желанию сверху посыпаем кунжутом. Выпекаем 40 – 45 минут при 180 градусах до зарумянивания.

Приятного аппетита!

Что подать к зайцу?