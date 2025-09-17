Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Він смачніший за ковбасу: як приготувати зайця – мʼясний хлібець, яким захоплюються усі
17 вересня, 15:07
2

Він смачніший за ковбасу: як приготувати зайця – мʼясний хлібець, яким захоплюються усі

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Фальшивий заєць – це страва, яка знайома усім і перевершує за смаком більшість видів ковбаси.
  • Ця страва дуже проста у приготуванні і добре знайома усі господиням. 

Фальшивий заєць – це страва, яка знайома усім. Вона дуже проста у виконанні та дарує ще кращий смак, аніж більшість видів ковбаси!

Гарячий, холодний, з соусом чи без – фальшивий заєць смакує завжди і в будь-якому вигляді. 24 Канал пропонує відкласти план за звичкою купити ковбасу та приготувати смачну закуску за рецептом порталу Cookpad

Буде цікаво Робіть одразу великі запаси: простий рецепт вʼялених томатів

Який фарш обрати для фальшивого зайця? 

Фальшивого зайця можна готувати з будь-якого м’яса. Найлегший варіант виходить із курячого філе, розповідає портал "Кухарі".

Якщо ж хочете отримати більш соковиту страву – змішайте свинину з куркою. Також можна використати м’ясо з різних частин курки або зробити рулет лише зі свинини. 


Для дітей такий рулетик чудово поєднається з ніжним соусом на основі сметани, часнику та свіжого кропу.

Як приготувати фальшивого зайця? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 1 кілограм фаршу;
– 3 яйця;
– 120 грамів батона або білого хліба;
– 2 великі цибулі;
– пів чайної ложки меленої паприки;
– пів чайної ложки сухого часнику;
– 1/3 чайної ложки італійських трав;
– 2 столові ложки манки;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Одну цибулину нарізаємо кубиками й підсмажуємо на невеликій кількості олії до золотавого відтінку.
  2. До фаршу додаємо другу цибулину, перекручену на м’ясорубці, розмочений у воді та перемелений хліб, яйця, спеції, сіль і обсмажену цибульку.
  3. Масу добре вимішуємо й кілька разів відбиваємо.
  4. Форму обов’язково застеляємо пергаментом, викладаємо фарш, щільно утрамбовуємо. За бажанням зверху посипаємо кунжутом.
  5. Випікаємо 40 – 45 хвилин при 180 градусах до зарумʼянення. 

Смачного!

Що подати до зайця? 

  • Смачний та ситний салат буде гарним доповненням та завершальним акордом смачної трапези.
  • Зараз набирає популярності салат "Фламінго".
  • Він кращий за "Шубу" і готується дуже швидко. 