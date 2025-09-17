Він смачніший за ковбасу: як приготувати зайця – мʼясний хлібець, яким захоплюються усі
- Фальшивий заєць – це страва, яка знайома усім і перевершує за смаком більшість видів ковбаси.
- Ця страва дуже проста у приготуванні і добре знайома усі господиням.
Фальшивий заєць – це страва, яка знайома усім. Вона дуже проста у виконанні та дарує ще кращий смак, аніж більшість видів ковбаси!
Гарячий, холодний, з соусом чи без – фальшивий заєць смакує завжди і в будь-якому вигляді. 24 Канал пропонує відкласти план за звичкою купити ковбасу та приготувати смачну закуску за рецептом порталу Cookpad.
Буде цікаво Робіть одразу великі запаси: простий рецепт вʼялених томатів
Який фарш обрати для фальшивого зайця?
Фальшивого зайця можна готувати з будь-якого м’яса. Найлегший варіант виходить із курячого філе, розповідає портал "Кухарі".
Якщо ж хочете отримати більш соковиту страву – змішайте свинину з куркою. Також можна використати м’ясо з різних частин курки або зробити рулет лише зі свинини.
Для дітей такий рулетик чудово поєднається з ніжним соусом на основі сметани, часнику та свіжого кропу.
Як приготувати фальшивого зайця?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм фаршу;
– 3 яйця;
– 120 грамів батона або білого хліба;
– 2 великі цибулі;
– пів чайної ложки меленої паприки;
– пів чайної ложки сухого часнику;
– 1/3 чайної ложки італійських трав;
– 2 столові ложки манки;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Одну цибулину нарізаємо кубиками й підсмажуємо на невеликій кількості олії до золотавого відтінку.
- До фаршу додаємо другу цибулину, перекручену на м’ясорубці, розмочений у воді та перемелений хліб, яйця, спеції, сіль і обсмажену цибульку.
- Масу добре вимішуємо й кілька разів відбиваємо.
- Форму обов’язково застеляємо пергаментом, викладаємо фарш, щільно утрамбовуємо. За бажанням зверху посипаємо кунжутом.
- Випікаємо 40 – 45 хвилин при 180 градусах до зарумʼянення.
Смачного!
Що подати до зайця?
- Смачний та ситний салат буде гарним доповненням та завершальним акордом смачної трапези.
- Зараз набирає популярності салат "Фламінго".
- Він кращий за "Шубу" і готується дуже швидко.