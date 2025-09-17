Фальшивий заєць – це страва, яка знайома усім. Вона дуже проста у виконанні та дарує ще кращий смак, аніж більшість видів ковбаси!

Гарячий, холодний, з соусом чи без – фальшивий заєць смакує завжди і в будь-якому вигляді. 24 Канал пропонує відкласти план за звичкою купити ковбасу та приготувати смачну закуску за рецептом порталу Cookpad.

Який фарш обрати для фальшивого зайця?



Фальшивого зайця можна готувати з будь-якого м’яса. Найлегший варіант виходить із курячого філе, розповідає портал "Кухарі".



Якщо ж хочете отримати більш соковиту страву – змішайте свинину з куркою. Також можна використати м’ясо з різних частин курки або зробити рулет лише зі свинини.





Для дітей такий рулетик чудово поєднається з ніжним соусом на основі сметани, часнику та свіжого кропу.

Як приготувати фальшивого зайця?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм фаршу;

– 3 яйця;

– 120 грамів батона або білого хліба;

– 2 великі цибулі;

– пів чайної ложки меленої паприки;

– пів чайної ложки сухого часнику;

– 1/3 чайної ложки італійських трав;

– 2 столові ложки манки;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Одну цибулину нарізаємо кубиками й підсмажуємо на невеликій кількості олії до золотавого відтінку. До фаршу додаємо другу цибулину, перекручену на м’ясорубці, розмочений у воді та перемелений хліб, яйця, спеції, сіль і обсмажену цибульку. Масу добре вимішуємо й кілька разів відбиваємо. Форму обов’язково застеляємо пергаментом, викладаємо фарш, щільно утрамбовуємо. За бажанням зверху посипаємо кунжутом. Випікаємо 40 – 45 хвилин при 180 градусах до зарумʼянення.

Смачного!

Що подати до зайця?