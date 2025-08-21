Как на Закарпатье: готовим настоящий бограч – наваристый и пикантный

Бограч – яркий красный суп с насыщенным вкусом, в состав которого входят различные виды мяса и щедрая порция паприки, а также специи. Это наваристое блюдо признано гастрономической визитной карточкой Прикарпатья и Закарпатья.

И каждый украинец хотя бы раз в жизни должен не только попробовать этот наваристый суп, но и собственноручно приготовить его. Рецептом настоящего закарпатского бограча делится 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал "НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты".

Что за блюдо?

Гуляш "Бограч", который часто называют просто бограчем, – это сытное и ароматное блюдо, воплощающее в себе суть традиционных украинских супов. Он характеризуется густой консистенцией, и имеет пикантное сочетание мяса и овощей, дополненное щедрой дозой паприки. Согласно классическим украинским кулинарным стандартам, ложка должна стоять в тарелке, как и в хорошем борще.

Бограч готовят преимущественно в регионах Закарпатья и Прикарпатья – там он стал основным блюдом в меню местных ресторанов. На Закарпатье нередко семьи могут похвастаться собственными уникальными рецептами того, что они считают "правильной" версией этого любимого блюда.

Вкусно 24 тоже предлагает приготовить настоящий закарпатский бограч, который удивит пикантным и сытным вкусом.

Как приготовить настоящий закарпатский бограч?

Время: примерно 2 часа

примерно 2 часа Порции: 8

Ингредиенты:

– 250 граммов копченой подчеревины;

– 4 лука желтые репчатые;

– 700 граммов телятины;

– 2 столовые ложки паприки молотой;

– 3 томата;

– 3 перца красные сладкие;

– 3 лавровых листа;

– 2 чайные ложки сушеного тмина;

– 5 штук перца горошком;

– соль – по вкусу;

– 1 корень сельдерея;

– 1/2 красного перца чили;

– 6 зубков чеснока;

– 7 картофелин;

– 1 морковь;

– 1 пучок укропа.

Приготовление:

Разогрейте казан и положите в него нарезанную кубиком подчеревину. Периодически помешивайте пока не зарумянится и немного не стопится жир.

Добавьте нарезанный кубиком лук, обжаривайте периодически перемешивая в течение нескольких минут. После этого паприку и снова перемешивайте, во избежание подгорания.

Помойте, обсушите и нарежьте телятину на небольшие куски и добавьте в котел, перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 5 – 7 минут.

С помидоров снимите кожицу. Нарежьте и добавьте в котел. Далее нарезанный кубиком сладкий перец, лавровый лист, тмин, перец горошком и соль по вкусу. Перемешайте.

Корень сельдерея почистите и порежьте мелким кубиком, нарежьте красный острый перец и добавьте в котел. Залейте все водой так, чтобы все ингредиенты были покрыты, и готовьте на маленьком огне в течение 1 – 1,5 часа.

После часа готовки долейте воды в котел до желаемой консистенции. Добавьте почищенный и измельченный чеснок. Попробуйте бограч на вкус и, при необходимости, добавьте соль.

Доведите бограч до кипения и добавьте почищенную порезанную мелким кубиком морковь и картофель порезанный большим кубиком. Варите еще в течение 15 – 20 минут. Добавьте мелко нарезанный укроп и снимите с огня.

Готово!

