Бограч – яскравий червоний суп з насиченим смаком, до складу якого входять різноманітні види м'яса та щедра порція паприки, а також спеції. Ця навариста страва визнана гастрономічною візитівкою Прикарпаття та Закарпаття.

І кожен українець бодай раз у житті повинен не лише скуштувати цей наваристий суп, а й власноруч приготувати його. Рецептом справжнього закарпатського бограча ділиться 24 Канал з посиланням на YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ – їжа та рецепти".

Читайте також Взимку буде так – 15 хвилин і готово: найкраща борщова заправка по-українськи

Що за страва?

Гуляш "Бограч", який часто називають просто бограчем, – це ситна та ароматна страва, що втілює в собі суть традиційних українських супів. Він характеризується густою консистенцією, й має пікантне поєднання м'яса та овочів, доповнене щедрою дозою паприки. Згідно з класичними українськими кулінарними стандартами, ложка повинна стояти в тарілці, як і в доброму борщі.

Бограч готують переважно в регіонах Закарпаття та Прикарпаття – там він став основною стравою в меню місцевих ресторанів. На Закарпатті нерідко сім'ї можуть похвалитися власними унікальними рецептами того, що вони вважають "правильною" версією цієї улюбленої страви.

Смачно 24 теж пропонує приготувати справжній закарпатський бограч, який здивує пікантним та ситним смаком.

Як приготувати справжній закарпатський бограч?

Час: приблизно 2 години

приблизно 2 години Порції: 8

Інгредієнти:

– 250 грамів копченої підчеревини;

– 4 цибулі жовті ріпчасті;

– 700 грамів телятини;

– 2 столові ложки паприки меленої;

– 3 томати;

– 3 перці червоні солодкі;

– 3 лаврових листи;

– 2 чайні ложки сушеного кмину;

– 5 штук перцю горошком;

– сіль – на смак;

– 1 корінь селери;

– 1/2 червоного перцю чилі;

– 6 зубків часнику;

– 7 картоплин;

– 1 морква;

– 1 пучок кропу.

Покроковий рецепт приготування бограча: дивіться відео

Приготування:

Розігрійте казан і покладіть у нього нарізану кубиком підчеревину. Періодично помішуйте доки не зарум'яниться і трохи не стопиться жир.

Додайте нарізану кубиком цибулю, обсмажуйте періодично перемішуючи протягом кількох хвилин. Після цього паприку і знову перемішуйте, щоб уникнути підгорання.

Помийте, обсушіть і наріжте телятину на невеликі шматки й додайте до казана, перемішайте, накрийте кришкою і залиште на 5 – 7 хвилин.

З помідорів зніміть шкірку. Наріжте й додайте в казан. Далі нарізаний кубиком солодкий перець, лавровий лист, кмин, перець горошком і сіль до смаку. Перемішайте.

Корінь селери почистьте і поріжте дрібним кубиком, наріжте червоний гострий перець і додайте до казана. Залийте все водою так, щоб всі інгредієнти були покриті, і готуйте на маленькому вогні протягом 1 – 1,5 години.

Після години готування долийте води у казан до бажаної консистенції. Додайте почищений і подрібнений часник. Спробуйте бограч на смак і, за потреби, додайте сіль.

Доведіть бограч до кипіння і додайте почищену порізану дрібним кубиком моркву і картоплю порізану чималим кубиком. Варіть ще протягом 15 – 20 хвилин. Додайте дрібно нарізаний кріп і зніміть з вогню.

Готово!

Якщо шукаєте ідеальну страву для обіду або ситного літнього перекусу, то зверніть увагу на шаурму з кабачків. Класичний фастфуд перетворюється на корисний варіант.