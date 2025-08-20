Така консервація дозволяє приготувати борщ взимку всього за 15 хвилин. Рецептом борщової заправки ділиться 24 Канал з посиланням на УНІАН.
Як закрити борщову заправку на зиму?
- Час: 1 година
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 кілограм помідорів;
– 1 кілограм цибулі;
– 1 кілограм капусти;
– 1 кілограм буряка;
– 2 кілограми моркви;
– 2,5 столові ложки солі;
– 1/2 склянки цукру;
– 1 склянка рослинної олії;
– 1/3 склянки оцту 9%.
Приготування:
- Наріжте шматочками помідори та цибулю, капусту нашаткуйте. Моркву та буряк потріть на тертці.
- Усі овочі, крім буряка, викладіть в каструлю, додайте сіль, цукор і олію. Перемішайте, доведіть до кипіння.
- Зачекайте, поки маса 10 хвилин покипить, й додайте буряк і оцет – кип'ятіть ще 7 хвилин.
- Розкладіть в стерилізовані банки й закатайте. Усе – борщова заправка на зиму з капустою та буряком готова.
Смачного!
Також можете спробувати приготувати буряковий квас. В давнину він відігравав значну роль у приготуванні борщів та обрядових страв.