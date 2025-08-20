Борщевая заправка – главная закрутка любой уважающей себя хозяйки. Гораздо легче создавать эти заготовки в течение летних месяцев, когда свежих овощей вдоволь, вместо того, чтобы покупать ингредиенты в холодные месяцы и начинать все с нуля.