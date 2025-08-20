Такая консервация позволяет приготовить борщ зимой всего за 15 минут. Рецептом борщевой заправки делится 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
Как закрыть борщевую заправку на зиму?
- Время: 1 час
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 килограмм помидоров;
– 1 килограмм лука;
– 1 килограмм капусты;
– 1 килограмм свеклы;
– 2 килограмма моркови;
– 2,5 столовые ложки соли;
– 1/2 стакана сахара;
– 1 стакан растительного масла;
– 1/3 стакана уксуса 9%.
Приготовление:
- Нарежьте кусочками помидоры и лук, капусту нашинкуйте. Морковь и свеклу потрите на терке.
- Все овощи, кроме свеклы, выложите в кастрюлю, добавьте соль, сахар и масло. Перемешайте, доведите до кипения.
- Подождите, пока масса 10 минут покипит, и добавьте свеклу и уксус – кипятите еще 7 минут.
- Разложите в стерилизованные банки и закатайте. Все – борщевая заправка на зиму с капустой и свеклой готова.
Приятного аппетита!
Также можете попробовать приготовить свекольный квас. В древности он играл значительную роль в приготовлении борщей и обрядовых блюд.