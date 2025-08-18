Шаурма з кабачків ідеально підходить для обіду або ситного літнього перекусу. Всередину можна покласти все, що до смаку, пише 24 Канал з посиланням на українського шеф-кухаря Володимира Ярославського.

Як приготувати шаурму з кабачків?

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2 великих рулети

Інгредієнти:

– 3 – 4 молодих кабачки;

– 250 грамів твердого сиру;

– 50 грамів пармезану;

– 250 грамів м'якуші стегна курки;

– сіль, улюблені спеції, олія;

– 120 грамів сметани;

– 60 грамів соусу барбекю чи кетчупу;

– зернова гірчиця;

– зелень кінзи, петрушка, кріп;

– свіжі томати.

Приготування:

Кабачки наріжте товщиною приблизно 2,5 міліметра, на деко покладіть пергамент, трішки змастіть олією і викладіть кружальця кабачка один за одним трохи нахлистом – щоб край одного лежав на краю іншого.

Поверх кабачка натріть твердий сир і зверху ще додайте тертого пармезану. Поставте у розігріту на 195 градусів духовку і випікайте до рум'яної скоринки – десь 20 хвилин.

Окремо підсмажте куряче стегно нарізане брусочком, з улюбленими спеціями.

Готовий запечений пласт кабачків дістаньте з духовки, дайте охолонути. Перегорніть з пергаменту і на внутрішню сторону покладіть сметану, соус барбекю, гірчицю, підсмажену курку, багато зелені та свіжі томати чері.

Згорніть все у щільний рулет – зробіть це в пергаменті, щоб тримав краще форму. Готово.

Смачного!

