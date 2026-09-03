Все подумают, что это торт: скандальная подача привычного "Оливье", которая затмит мясные нарезки
Обычный салат "Оливье" – это уже повседневность. Но одна необычная кулинарная трансформация способна превратить его в главную звезду праздничного стола!
Секрет заключается в ресторанной подаче в виде аккуратного заливного торта. Благодаря нежной сметанножелатиновой основе с пикантной зернистой горчицей салат безупречно держит форму, имеет роскошный мозаичный срез и нарезается ровными порционными ломтиками, как настоящий изысканный десерт.
Как приготовить "заливной Оливье"?
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 300 граммов куриного филе или вареной колбасы;
– 3–4 картофелины;
– 2 моркови;
– 4 яйца;
– 3 маринованных или соленых огурца;
– 1 банка консервированного зеленого горошка;
для заливки:
– 350 граммов густой сметаны;
– 20 граммов быстрорастворимого желатина;
– 100 миллилитров холодной кипяченой воды;
– 1 чайная ложка французской горчицы;
– соль и перец по вкусу;
– свежая зелень для украшения;
– масло для смазывания формы.
Приготовление:
- Желатин высыпьте в небольшую емкость, залейте холодной водой и оставьте для набухания примерно на 20 – 30 минут.
- Набухшую желатиновую массу прогрейте в микроволновке короткими импульсами по 7 – 10 секунд, каждый раз хорошо перемешивая ложкой, пока все гранулы полностью не растворятся (следите, чтобы смесь ни в коем случае не закипела), после чего дайте ей немного остыть.
- Картофель и морковь отварите в мундирах до полной готовности, яйца сварите вкрутую; овощи и яйца охладите и тщательно очистите от кожуры и скорлупы.
- Колбасу, отварной картофель, морковь, яйца и хрустящие маринованные огурцы нарежьте аккуратными одинаковыми кубиками среднего размера, переложите в просторную салатницу, добавьте отцеженный от рассола зеленый горошек и аккуратно перемешайте.
- В отдельной посуде смешайте сметану с зернистой горчицей, солью и черным перцем, тонкой струйкой влейте слегка теплый жидкий желатин и быстро взбейте венчиком до гладкой консистенции.
- Вылейте пикантную сметанную заливку в миску с нарезанными ингредиентами и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек полностью покрылся заправкой.
- Фигурную или разъемную силиконовую форму слегка смажьте несколькими каплями масла, плотно выложите всю салатную массу, разровняйте поверхность лопаткой и поставьте в холодильник как минимум на 3 – 4 часа, а еще лучше – на всю ночь до полного застывания.
- Перед подачей на стол осторожно переверните форму на плоское праздничное блюдо, снимите бортики, по желанию украсьте веточками свежей зелени и нарежьте закусочный торт острым ножом на ровные красивые ломтики.