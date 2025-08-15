Чтобы не испортить все своими руками: топ-3 распространенные ошибки при заморозке продуктов
- Замораживание является эффективным методом длительного хранения продуктов.
- Распространенные ошибки могут свести на нет все усилия и затраты.
Замораживание - отличный способ сохранить продукты на длительный срок. Однако достаточно одной досадной ошибки, чтобы все усилия и деньги были потрачены впустую.
На самом деле замораживание – один из самых простых способов сохранить продукты. Достаточно избежать нескольких ошибок, чтобы они в дальнейшем были как свежие. Каких именно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.
Какие есть распространенные ошибки при замораживании?
- Замораживать можно все продукты
На первый взгляд, это утверждение выглядит правильно, и в реальности все совсем иначе. Например, нежные овощи после размораживания будут практически несъедобными.
Конечно, их можно предварительно приготовить, однако такой эксперимент вряд ли порадует хорошим результатом.
- Холод убивает бактерии
Это самый распространенный миф, из-за которых продукты портятся в холодильнике. Овощи, фрукты и ягоды обязательно перед замораживанием нужно тщательно вымыть. В противном случае они не только потеряют вкус, но и будут опасными для здоровья.
- Срок хранения – вечность
Морозилка – это не криокамера. Холод тормозит процесс порчи, но не более. Да, в вакуумных пакетах еда хранится дольше, но не стоит держать ее в морозилке больше нескольких месяцев.
