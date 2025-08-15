Укр Рус
15 августа, 00:11
2

Чтобы не испортить все своими руками: топ-3 распространенные ошибки при заморозке продуктов

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Замораживание является эффективным методом длительного хранения продуктов.
  • Распространенные ошибки могут свести на нет все усилия и затраты.

Замораживание - отличный способ сохранить продукты на длительный срок. Однако достаточно одной досадной ошибки, чтобы все усилия и деньги были потрачены впустую.

На самом деле замораживание – один из самых простых способов сохранить продукты. Достаточно избежать нескольких ошибок, чтобы они в дальнейшем были как свежие. Каких именно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

Какие есть распространенные ошибки при замораживании?

  • Замораживать можно все продукты

На первый взгляд, это утверждение выглядит правильно, и в реальности все совсем иначе. Например, нежные овощи после размораживания будут практически несъедобными.

Конечно, их можно предварительно приготовить, однако такой эксперимент вряд ли порадует хорошим результатом.

  • Холод убивает бактерии

Это самый распространенный миф, из-за которых продукты портятся в холодильнике. Овощи, фрукты и ягоды обязательно перед замораживанием нужно тщательно вымыть. В противном случае они не только потеряют вкус, но и будут опасными для здоровья.

  • Срок хранения – вечность

Морозилка – это не криокамера. Холод тормозит процесс порчи, но не более. Да, в вакуумных пакетах еда хранится дольше, но не стоит держать ее в морозилке больше нескольких месяцев.

