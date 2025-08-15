Укр Рус
15 серпня, 00:11
2

Щоб не зіпсувати все своїми руками: топ-3 поширені помилки при заморожуванні продуктів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Заморожування є ефективним методом тривалого зберігання продуктів.
  • Поширені помилки можуть звести нанівець усі зусилля та витрати.

Заморожування – чудовий спосіб зберегти продукти на тривалий термін. Однак достатньо однієї прикрої помилки, щоб всі зусилля та гроші були витрачені намарно.

Насправді заморожування – один з найпростіших способів зберегти продукти. Достатньо уникнути кількох помилок, аби вони надалі були наче свіжі. Яких саме – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media

Які є поширені помилки при заморожуванні? 

  • Заморожувати можна всі продукти 

На перший погляд, це твердження виглядає правильно, та в реальності все зовсім інакше. Наприклад, ніжні овочі після розморожування будуть практично неїстівними. 

Звісно, їх можна попередньо приготувати, однак такий експеримент навряд чи потішить хорошим результатом. 

  • Холод вбиває бактерії 

Це найпоширеніший міф, через які продукти псуються в холодильнику. Овочі, фрукти та ягоди обовʼязково перед заморожуванням потрібно ретельно вимити. В іншому випадку вони не лише втратять смак, а й будуть небезпечними для здоровʼя. 

  • Термін зберігання – вічність 

Морозилка – це не кріокамера. Холод гальмує процес псування, але не більше. Так, у вакуумних пакетах їжа зберігається довше, але не варто тримати її в морозилці більше кількох місяців. 

