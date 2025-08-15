Насправді заморожування – один з найпростіших способів зберегти продукти. Достатньо уникнути кількох помилок, аби вони надалі були наче свіжі. Яких саме – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.
Які є поширені помилки при заморожуванні?
- Заморожувати можна всі продукти
На перший погляд, це твердження виглядає правильно, та в реальності все зовсім інакше. Наприклад, ніжні овочі після розморожування будуть практично неїстівними.
Звісно, їх можна попередньо приготувати, однак такий експеримент навряд чи потішить хорошим результатом.
- Холод вбиває бактерії
Це найпоширеніший міф, через які продукти псуються в холодильнику. Овочі, фрукти та ягоди обовʼязково перед заморожуванням потрібно ретельно вимити. В іншому випадку вони не лише втратять смак, а й будуть небезпечними для здоровʼя.
- Термін зберігання – вічність
Морозилка – це не кріокамера. Холод гальмує процес псування, але не більше. Так, у вакуумних пакетах їжа зберігається довше, але не варто тримати її в морозилці більше кількох місяців.
