Насправді заморожування – один з найпростіших способів зберегти продукти. Достатньо уникнути кількох помилок, аби вони надалі були наче свіжі. Яких саме – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

Які є поширені помилки при заморожуванні?

Заморожувати можна всі продукти

На перший погляд, це твердження виглядає правильно, та в реальності все зовсім інакше. Наприклад, ніжні овочі після розморожування будуть практично неїстівними.

Звісно, їх можна попередньо приготувати, однак такий експеримент навряд чи потішить хорошим результатом.

Холод вбиває бактерії

Це найпоширеніший міф, через які продукти псуються в холодильнику. Овочі, фрукти та ягоди обовʼязково перед заморожуванням потрібно ретельно вимити. В іншому випадку вони не лише втратять смак, а й будуть небезпечними для здоровʼя.

Термін зберігання – вічність

Морозилка – це не кріокамера. Холод гальмує процес псування, але не більше. Так, у вакуумних пакетах їжа зберігається довше, але не варто тримати її в морозилці більше кількох місяців.

