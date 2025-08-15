На самом деле замораживание – один из самых простых способов сохранить продукты. Достаточно избежать нескольких ошибок, чтобы они в дальнейшем были как свежие. Каких именно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

Какие есть распространенные ошибки при замораживании?

Замораживать можно все продукты

На первый взгляд, это утверждение выглядит правильно, и в реальности все совсем иначе. Например, нежные овощи после размораживания будут практически несъедобными.

Конечно, их можно предварительно приготовить, однако такой эксперимент вряд ли порадует хорошим результатом.

Холод убивает бактерии

Это самый распространенный миф, из-за которых продукты портятся в холодильнике. Овощи, фрукты и ягоды обязательно перед замораживанием нужно тщательно вымыть. В противном случае они не только потеряют вкус, но и будут опасными для здоровья.

Срок хранения – вечность

Морозилка – это не криокамера. Холод тормозит процесс порчи, но не более. Да, в вакуумных пакетах еда хранится дольше, но не стоит держать ее в морозилке больше нескольких месяцев.

