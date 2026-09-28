Без брызг, тазов и стояния у плиты на часы: густое сливовое варенье с орехами в духовке

Запеченное сливовое варенье с орехами не требует длительного варки. Сок выпаривается в духовке, а заготовка получается густой и насыщенной.

Запеченное сливовое варенье с орехами получается густым без длительной варки, а весь секрет – в духовке. Как избавиться от хлопот и в итоге получить вкусное варенье, рассказала vita foodblog в инстаграме.

Как приготовить сливовое варенье в духовке?

Время: 45–55 минут

45–55 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5–2 килограмма слив сорта "Угорка";

– 500 граммов сахара;

– грецкие орехи по вкусу.

Отличный способ заготовить сливы: смотрите видео

Приготовление:

Сливы хорошо вымойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Если плоды большие, их можно еще разделить на несколько частей. Переложите сливы в жаропрочную форму, добавьте сахар и перемешайте, чтобы он равномерно распределился. Оставьте на некоторое время, чтобы плоды пустили сок. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 45–55 минут. Время зависит от сорта, степени зрелости и количества сока в плодах. Когда масса станет гуще, достаньте форму и добавьте грецкие орехи. По желанию их можно немного измельчить. Вместо грецких подойдут и другие орехи. Пока варенье готовится, простерилизуйте банки и крышки и полностью их высушите. Горячее варенье разложите по банкам, плотно закройте, переверните вверх дном, укутайте одеялом или теплой тканью и оставьте до полного остывания. Затем перенесите заготовку в прохладное место для хранения.

Как хранить и подавать

Такое варенье можно приготовить на зиму и хранить в банках в прохладном месте. Оно хорошо сочетается как самостоятельный десерт, так и в качестве дополнения к домашней выпечке.

Пусть в банках останется немного лета, а в ложке – густой сливовый вкус с хрустящим ореховым акцентом.