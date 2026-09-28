Запечене сливове варення з горіхами виходить густим без довгого варіння, а весь секрет – у духовці. Як позбавити себе турбот і на виході отримати смачне варення розповіла vita foodblog в Instagram.

Як зробити сливове варення у духовці?

Час: 45 – 55 хвилин

45 – 55 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 – 2 кілограми слив "Угорка";

– 500 грамів цукру;

– волоські горіхи на смак.

Чудовий спосіб закрити сливи: дивіться відео

Приготування:

Сливи добре помийте, розріжте навпіл і вийміть кісточки. Якщо плоди великі, їх можна ще поділити на кілька частин. Перекладіть сливи у жаростійку форму, додайте цукор і перемішайте, щоб він рівномірно розподілився. Залиште на деякий час, аби плоди пустили сік. Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів, і запікайте приблизно 45 – 55 хвилин. Час залежить від сорту, стиглості та кількості соку в плодах. Коли маса стане густішою, дістаньте форму й додайте волоські горіхи. За бажанням їх можна трохи подрібнити. Замість волоських підійдуть і інші горіхи. Поки варення готується, простерилізуйте банки та кришки й повністю їх висушіть. Гаряче варення розкладіть у банки, щільно закрийте, переверніть догори дном, укутайте ковдрою або теплою тканиною і залиште до повного охолодження. Потім перенесіть заготовку в прохолодне місце для зберігання.

Як зберігати і подавати

Таке варення можна приготувати на зиму й тримати в банках у прохолодному місці. Воно добре смакує і як самостійний десерт, і як додаток до домашньої випічки.

Нехай у банках буде трохи літа, а в ложці – густий сливовий смак із хрумким горіховим акцентом.