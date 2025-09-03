Укр Рус
3 сентября, 12:35
3

Съест даже если никогда не хочет завтракать: быстрая и сытная запеканка для школьника

Марта Касиянчук
  • Запеканка с макаронами, сыром и овощами готовится менее чем за час и является питательным вариантом завтрака для школьников.
  • Эксперты рекомендуют избегать популярных перекусов без питательной ценности для ланч-боксов детей, вместо этого выбирать сбалансированное питание.

Стремясь способствовать формированию здоровых пищевых привычек у школьников, эксперты отмечают преимущества питательного завтрака, который быстро готовится и одновременно является сытным. Запеканка из макарон, сыра и овощей готовится менее чем за час, а дает заряд энергии на весь день.

Единственное – важно брать короткие и мелкие макароны, чтобы не было "сырых" вопросов. Рецептом запеканки с макаронами, сыром и овощами делится 24 Канал со ссылкой на Информатор.

Как приготовить запеканку с макаронами, сыром и овощами?

  • Время: 1 час
  • Порции: 3 – 4

Ингредиенты: 
– 200 граммов коротких макарон; 
– 100 граммов твердого сыра; 
– 150 миллилитров молока; 
– 2 яйца; 
– 200 – 250 граммов овощей (морковь, кабачок, брокколи, перец); 
– 1 лук репчатый; 
– соль, перец – по вкусу; 
– масло для жарки; 
– панировочные сухари или немного сыра для посыпки.

Приготовление:

  1. Отварите макароны до состояния "аль денте", чтобы они были мягкие, но не разваренные. После этого воду слейте, а макароны немного охладите.
     
  2. Пока варятся макароны, приготовьте овощи. Лук очистите и мелко нарежьте, морковь и кабачок нарежьте маленькими кубиками или тонкими полосками, а брокколи разберите на небольшие соцветия. 
     
  3. На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте остальные овощи и готовьте еще несколько минут, пока они станут мягкими, но останутся немного хрустящими. Приправьте солью и перцем по вкусу.
     
  4. Пока овощи обжариваются, приготовьте заливку. В миске взбейте яйца с молоком, добавьте немного соли и перца. Сыр натрите на крупной терке.
     
  5. Далее в большой миске смешайте отваренные макароны, обжаренные овощи и натертый сыр. Влейте яично-молочную заливку и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
     
  6. Смесь выложите в форму для запекания, смазанную небольшим количеством масла. Сверху присыпьте еще немного сыра или панировочных сухарей – это сделает верх запеканки золотистым и аппетитным. 
     
  7. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте около 25 – 30 минут, пока запеканка не покроется красивой золотистой корочкой.
     
  8. После того, как запеканка готова, дайте ей немного остыть, чтобы легко было нарезать порционно. Подавайте теплой.

Готово!

Какой перекус не стоит давать ребенку в школу?

Многие мамочки неуверенны относительно того, что класть в ланч-боксы своих детей. Эксперты подчеркивают важность избегания 3 самых популярных перекуса, которые не имеют питательной ценности, а лишь содержат пустые калории:

  1. крекеры и чипсы;
  2. шоколадные батончики и другие сладости;
  3. пакетированные соки и сладкие газированные воды.

Родителям рекомендуется искать более здоровые альтернативы, чтобы обеспечить своих детей сбалансированным питанием в школе.