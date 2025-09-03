Стремясь способствовать формированию здоровых пищевых привычек у школьников, эксперты отмечают преимущества питательного завтрака, который быстро готовится и одновременно является сытным. Запеканка из макарон, сыра и овощей готовится менее чем за час, а дает заряд энергии на весь день.

Единственное – важно брать короткие и мелкие макароны, чтобы не было "сырых" вопросов. Рецептом запеканки с макаронами, сыром и овощами делится 24 Канал со ссылкой на Информатор.

Как приготовить запеканку с макаронами, сыром и овощами?

Время: 1 час

1 час Порции: 3 – 4

Ингредиенты:

– 200 граммов коротких макарон;

– 100 граммов твердого сыра;

– 150 миллилитров молока;

– 2 яйца;

– 200 – 250 граммов овощей (морковь, кабачок, брокколи, перец);

– 1 лук репчатый;

– соль, перец – по вкусу;

– масло для жарки;

– панировочные сухари или немного сыра для посыпки.

Приготовление:

Отварите макароны до состояния "аль денте", чтобы они были мягкие, но не разваренные. После этого воду слейте, а макароны немного охладите.

Пока варятся макароны, приготовьте овощи. Лук очистите и мелко нарежьте, морковь и кабачок нарежьте маленькими кубиками или тонкими полосками, а брокколи разберите на небольшие соцветия.

На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте остальные овощи и готовьте еще несколько минут, пока они станут мягкими, но останутся немного хрустящими. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Пока овощи обжариваются, приготовьте заливку. В миске взбейте яйца с молоком, добавьте немного соли и перца. Сыр натрите на крупной терке.

Далее в большой миске смешайте отваренные макароны, обжаренные овощи и натертый сыр. Влейте яично-молочную заливку и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Смесь выложите в форму для запекания, смазанную небольшим количеством масла. Сверху присыпьте еще немного сыра или панировочных сухарей – это сделает верх запеканки золотистым и аппетитным.

Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте около 25 – 30 минут, пока запеканка не покроется красивой золотистой корочкой.

После того, как запеканка готова, дайте ей немного остыть, чтобы легко было нарезать порционно. Подавайте теплой.

Готово!

Какой перекус не стоит давать ребенку в школу?

Многие мамочки неуверенны относительно того, что класть в ланч-боксы своих детей. Эксперты подчеркивают важность избегания 3 самых популярных перекуса, которые не имеют питательной ценности, а лишь содержат пустые калории:

крекеры и чипсы; шоколадные батончики и другие сладости; пакетированные соки и сладкие газированные воды.

Родителям рекомендуется искать более здоровые альтернативы, чтобы обеспечить своих детей сбалансированным питанием в школе.