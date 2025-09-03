Прагнучи сприяти формуванню здорових харчових звичок у школярів, експерти наголошують на перевагах поживного сніданку, який швидко готується і водночас є ситним. Запіканка з макаронів, сиру та овочів готується менш ніж за годину, а дає заряд енергії на весь день.

Єдине – важливо брати короткі та дрібні макарони, щоб не було "сирих" питань. Рецептом запіканки з макаронами, сиром і овочами ділиться 24 Канал з посиланням на Інформатор.

Як приготувати запіканку з макаронами, сиром і овочами?

Час: 1 година

1 година Порції: 3 – 4

Інгредієнти:

– 200 грамів коротких макаронів;

– 100 грамів твердого сиру;

– 150 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 200 – 250 грамів овочів (морква, кабачок, броколі, перець);

– 1 цибуля ріпчаста;

– сіль, перець – на смак;

– олія для смаження;

– панірувальні сухарі або трохи сиру для посипки.

Приготування:

Відваріть макарони до стану "аль денте", щоб вони були м'які, але не розварені. Після цього воду злийте, а макарони трохи охолодіть.

Поки варяться макарони, приготуйте овочі. Цибулю очистьте і дрібно наріжте, моркву і кабачок наріжте маленькими кубиками або тонкими смужками, а броколі розберіть на невеликі суцвіття.

На сковороді розігрійте трохи олії й обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте інші овочі й готуйте ще кілька хвилин, поки вони стануть м'якими, але залишаться трохи хрусткими. Приправте сіллю і перцем на смак.

Поки овочі обсмажуються, приготуйте заливку. У мисці збийте яйця з молоком, додайте трохи солі та перцю. Сир натріть на великій тертці.

Далі у великій мисці змішайте відварені макарони, обсмажені овочі та натертий сир. Влийте яєчно-молочну заливку і ретельно перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися.

Суміш викладіть у форму для запікання, змащену невеликою кількістю олії. Зверху присипте ще трохи сиру або панірувальних сухарів – це зробить верх запіканки золотавим і апетитним.

Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів, і запікайте близько 25 – 30 хвилин, поки запіканка не покриється красивою золотистою скоринкою.

Після того, як запіканка готова, дайте їй трохи охолонути, щоб легко було нарізати порційно. Подавайте теплою.

Готово!

Який перекус не варто давати дитині в школу?

Багато матусь невпевнені щодо того, що класти в ланч-бокси своїх дітей. Експерти наголошують на важливості уникнення 3 найпопулярніших перекуси, які не мають поживної цінності, а лише містять порожні калорії:

крекери та чипси; шоколадні батончики та інші солодощі; пакетовані соки та солодкі газовані води.

Батькам рекомендується шукати більш здорові альтернативи, щоб забезпечити своїх дітей збалансованим харчуванням у школі.