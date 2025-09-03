Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти З'їсть навіть, якщо ніколи не хоче снідати: швидка і ситна запіканка для школяра
3 вересня, 12:35
3

З'їсть навіть, якщо ніколи не хоче снідати: швидка і ситна запіканка для школяра

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Запіканка з макаронами, сиром і овочами готується менш ніж за годину і є поживним варіантом сніданку для школярів.
  • Експерти рекомендують уникати популярних перекусів без поживної цінності для ланч-боксів дітей, замість цього обирати збалансоване харчування.

Прагнучи сприяти формуванню здорових харчових звичок у школярів, експерти наголошують на перевагах поживного сніданку, який швидко готується і водночас є ситним. Запіканка з макаронів, сиру та овочів готується менш ніж за годину, а дає заряд енергії на весь день.

Єдине – важливо брати короткі та дрібні макарони, щоб не було "сирих" питань. Рецептом запіканки з макаронами, сиром і овочами ділиться 24 Канал з посиланням на Інформатор.

До теми 5 корисних сніданків для школяра

Як приготувати запіканку з макаронами, сиром і овочами?

  • Час: 1 година
  • Порції: 3 – 4

Інгредієнти: 
– 200 грамів коротких макаронів; 
– 100 грамів твердого сиру; 
– 150 мілілітрів молока; 
– 2 яйця; 
– 200 – 250 грамів овочів (морква, кабачок, броколі, перець); 
– 1 цибуля ріпчаста; 
– сіль, перець – на смак; 
– олія для смаження; 
– панірувальні сухарі або трохи сиру для посипки.

Приготування:

  1. Відваріть макарони до стану "аль денте", щоб вони були м'які, але не розварені. Після цього воду злийте, а макарони трохи охолодіть.
     
  2. Поки варяться макарони, приготуйте овочі. Цибулю очистьте і дрібно наріжте, моркву і кабачок наріжте маленькими кубиками або тонкими смужками, а броколі розберіть на невеликі суцвіття. 
     
  3. На сковороді розігрійте трохи олії й обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте інші овочі й готуйте ще кілька хвилин, поки вони стануть м'якими, але залишаться трохи хрусткими. Приправте сіллю і перцем на смак.
     
  4. Поки овочі обсмажуються, приготуйте заливку. У мисці збийте яйця з молоком, додайте трохи солі та перцю. Сир натріть на великій тертці.
     
  5. Далі у великій мисці змішайте відварені макарони, обсмажені овочі та натертий сир. Влийте яєчно-молочну заливку і ретельно перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися.
     
  6. Суміш викладіть у форму для запікання, змащену невеликою кількістю олії. Зверху присипте ще трохи сиру або панірувальних сухарів – це зробить верх запіканки золотавим і апетитним. 
     
  7. Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів, і запікайте близько 25 – 30 хвилин, поки запіканка не покриється красивою золотистою скоринкою.
     
  8. Після того, як запіканка готова, дайте їй трохи охолонути, щоб легко було нарізати порційно. Подавайте теплою.

Готово!

Який перекус не варто давати дитині в школу?

Багато матусь невпевнені щодо того, що класти в ланч-бокси своїх дітей. Експерти наголошують на важливості уникнення 3 найпопулярніших перекуси, які не мають поживної цінності, а лише містять порожні калорії:

  1. крекери та чипси;
  2. шоколадні батончики та інші солодощі;
  3. пакетовані соки та солодкі газовані води.

Батькам рекомендується шукати більш здорові альтернативи, щоб забезпечити своїх дітей збалансованим харчуванням у школі.