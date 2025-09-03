Єдине – важливо брати короткі та дрібні макарони, щоб не було "сирих" питань. Рецептом запіканки з макаронами, сиром і овочами ділиться 24 Канал з посиланням на Інформатор.
Як приготувати запіканку з макаронами, сиром і овочами?
- Час: 1 година
- Порції: 3 – 4
Інгредієнти:
– 200 грамів коротких макаронів;
– 100 грамів твердого сиру;
– 150 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 200 – 250 грамів овочів (морква, кабачок, броколі, перець);
– 1 цибуля ріпчаста;
– сіль, перець – на смак;
– олія для смаження;
– панірувальні сухарі або трохи сиру для посипки.
Приготування:
- Відваріть макарони до стану "аль денте", щоб вони були м'які, але не розварені. Після цього воду злийте, а макарони трохи охолодіть.
- Поки варяться макарони, приготуйте овочі. Цибулю очистьте і дрібно наріжте, моркву і кабачок наріжте маленькими кубиками або тонкими смужками, а броколі розберіть на невеликі суцвіття.
- На сковороді розігрійте трохи олії й обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте інші овочі й готуйте ще кілька хвилин, поки вони стануть м'якими, але залишаться трохи хрусткими. Приправте сіллю і перцем на смак.
- Поки овочі обсмажуються, приготуйте заливку. У мисці збийте яйця з молоком, додайте трохи солі та перцю. Сир натріть на великій тертці.
- Далі у великій мисці змішайте відварені макарони, обсмажені овочі та натертий сир. Влийте яєчно-молочну заливку і ретельно перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися.
- Суміш викладіть у форму для запікання, змащену невеликою кількістю олії. Зверху присипте ще трохи сиру або панірувальних сухарів – це зробить верх запіканки золотавим і апетитним.
- Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів, і запікайте близько 25 – 30 хвилин, поки запіканка не покриється красивою золотистою скоринкою.
- Після того, як запіканка готова, дайте їй трохи охолонути, щоб легко було нарізати порційно. Подавайте теплою.
Готово!
Який перекус не варто давати дитині в школу?
Багато матусь невпевнені щодо того, що класти в ланч-бокси своїх дітей. Експерти наголошують на важливості уникнення 3 найпопулярніших перекуси, які не мають поживної цінності, а лише містять порожні калорії:
- крекери та чипси;
- шоколадні батончики та інші солодощі;
- пакетовані соки та солодкі газовані води.
Батькам рекомендується шукати більш здорові альтернативи, щоб забезпечити своїх дітей збалансованим харчуванням у школі.