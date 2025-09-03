Единственное – важно брать короткие и мелкие макароны, чтобы не было "сырых" вопросов. Рецептом запеканки с макаронами, сыром и овощами делится 24 Канал со ссылкой на Информатор.
Как приготовить запеканку с макаронами, сыром и овощами?
- Время: 1 час
- Порции: 3 – 4
Ингредиенты:
– 200 граммов коротких макарон;
– 100 граммов твердого сыра;
– 150 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 200 – 250 граммов овощей (морковь, кабачок, брокколи, перец);
– 1 лук репчатый;
– соль, перец – по вкусу;
– масло для жарки;
– панировочные сухари или немного сыра для посыпки.
Приготовление:
- Отварите макароны до состояния "аль денте", чтобы они были мягкие, но не разваренные. После этого воду слейте, а макароны немного охладите.
- Пока варятся макароны, приготовьте овощи. Лук очистите и мелко нарежьте, морковь и кабачок нарежьте маленькими кубиками или тонкими полосками, а брокколи разберите на небольшие соцветия.
- На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте остальные овощи и готовьте еще несколько минут, пока они станут мягкими, но останутся немного хрустящими. Приправьте солью и перцем по вкусу.
- Пока овощи обжариваются, приготовьте заливку. В миске взбейте яйца с молоком, добавьте немного соли и перца. Сыр натрите на крупной терке.
- Далее в большой миске смешайте отваренные макароны, обжаренные овощи и натертый сыр. Влейте яично-молочную заливку и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- Смесь выложите в форму для запекания, смазанную небольшим количеством масла. Сверху присыпьте еще немного сыра или панировочных сухарей – это сделает верх запеканки золотистым и аппетитным.
- Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте около 25 – 30 минут, пока запеканка не покроется красивой золотистой корочкой.
- После того, как запеканка готова, дайте ей немного остыть, чтобы легко было нарезать порционно. Подавайте теплой.
Готово!
Какой перекус не стоит давать ребенку в школу?
Многие мамочки неуверенны относительно того, что класть в ланч-боксы своих детей. Эксперты подчеркивают важность избегания 3 самых популярных перекуса, которые не имеют питательной ценности, а лишь содержат пустые калории:
- крекеры и чипсы;
- шоколадные батончики и другие сладости;
- пакетированные соки и сладкие газированные воды.
Родителям рекомендуется искать более здоровые альтернативы, чтобы обеспечить своих детей сбалансированным питанием в школе.