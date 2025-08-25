25 августа, 08:21
Считанные минуты – семья сыта и в восторге: запеканка "По-крестьянски", в которую вы влюбитесь
Основні тези
- Запеканка "По-деревенски" – отличная возможность накормить семью быстро и вкусно.
- Рецепт позволяет сохранить время, не тратя много усилий у плиты.
Вы не должны падать с ног у плиты, чтобы вкусно накормить родных. Есть другой путь – куда более приятный и быстрый.
Эта запеканка еще не один раз придет вам на помощь в хлопотный день. Достаточно кабачков и нескольких сезонных овощей, чтобы создать идеальную гармонию вкусов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
Как приготовить запеканку "По-крестьянски" на всю семью?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов кабачков;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 пучок петрушка;
– 200 граммов сыра;
– 3 яйца;
– 7 столовых ложек муки;
– 150 граммов колбасы;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Натрите кабачки на крупной терке, хорошо отожмите сок (без предварительного присаливания) и переложите в миску.
- Добавьте яйца, измельченный чеснок, натертый сыр, петрушку, соль и муку. Смешайте все ингредиенты до однородной массы. Тесто должно медленно сползать с ложки. Если масса получилась слишком жидкой – подсыпьте немного муки.
- Отдельно нарежьте колбасу и помидоры.
- Форму для выпекания смажьте растительным маслом. Выложите кабачковую смесь, разровняйте поверхность. Сверху выложите колбасу, нарезанные помидоры и немного тертого сыра. Для основы используйте примерно три четверти всего сыра, а остальное оставьте для верхнего слоя.
- Отправьте форму в разогретую до 190 градусов духовку и запекайте около 40 минут.
- Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью. Подавать можно как горячим, так и в охлажденном виде.
Приятного аппетита!
