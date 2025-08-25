Вы не должны падать с ног у плиты, чтобы вкусно накормить родных. Есть другой путь – куда более приятный и быстрый.

Эта запеканка еще не один раз придет вам на помощь в хлопотный день. Достаточно кабачков и нескольких сезонных овощей, чтобы создать идеальную гармонию вкусов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке". Как приготовить запеканку "По-крестьянски" на всю семью? Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 700 граммов кабачков;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 пучок петрушка;

– 200 граммов сыра;

– 3 яйца;

– 7 столовых ложек муки;

– 150 граммов колбасы;

– соль по вкусу. Приготовление: Натрите кабачки на крупной терке, хорошо отожмите сок (без предварительного присаливания) и переложите в миску. Добавьте яйца, измельченный чеснок, натертый сыр, петрушку, соль и муку. Смешайте все ингредиенты до однородной массы. Тесто должно медленно сползать с ложки. Если масса получилась слишком жидкой – подсыпьте немного муки. Отдельно нарежьте колбасу и помидоры. Форму для выпекания смажьте растительным маслом. Выложите кабачковую смесь, разровняйте поверхность. Сверху выложите колбасу, нарезанные помидоры и немного тертого сыра. Для основы используйте примерно три четверти всего сыра, а остальное оставьте для верхнего слоя. Отправьте форму в разогретую до 190 градусов духовку и запекайте около 40 минут. Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью. Подавать можно как горячим, так и в охлажденном виде. Приятного аппетита!