Ви не повинні падати з ніг біля плити, аби смачно нагодувати рідних. Є інший шлях – куди приємніший та швидший.

Ця запіканка ще не один раз прийде вам на допомогу у заклопотаний день. Достатньо кабачків і кількох сезонних овочів, щоб створити ідеальну гармонію смаків, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

Як приготувати запіканку "По-селянськи" на всю сімʼю?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів кабачків;

– 2 зубчики часнику;

– 1 пучок петрушка;

– 200 грамів сиру;

– 3 яйця;

– 7 столових ложок борошна;

– 150 грамів ковбаси;

– сіль до смаку.

Приготування:

Натріть кабачки на великій тертці, добре відтисніть сік (без попереднього присолювання) і перекладіть у миску. Додайте яйця, подрібнений часник, натертий сир, петрушку, сіль та борошно. Змішайте всі інгредієнти до однорідної маси. Тісто повинно повільно сповзати з ложки. Якщо маса вийшла надто рідкою – підсипте трохи борошна. Окремо наріжте ковбасу та помідори. Форму для випікання змастіть олією. Викладіть кабачкову суміш, розрівняйте поверхню. Зверху викладіть ковбасу, нарізані помідори та трохи тертого сиру. Для основи використайте приблизно три чверті всього сиру, а решту залиште для верхнього шару. Відправте форму в розігріту до 190 градусів духовку та запікайте близько 40 хвилин. Готову страву посипте свіжою зеленню. Подавати можна як гарячою, так і в охолодженому вигляді.

Смачного!

Не потрібно бути експертом, щоб відрізнити справжній пармезан від підробки. Допоможе у цьому знання кількох простих секретів.