25 серпня, 08:21
Лічені хвилини – сімʼя сита та в захваті: запіканка "По-селянськи", в яку ви закохаєтесь
Основні тези
- Запіканка "По-селянськи" – чудова можливість нагодувати сімʼю швидко та смачно.
- Рецепт дозволяє зберегти час, не витрачаючи багато зусиль біля плити.
Ви не повинні падати з ніг біля плити, аби смачно нагодувати рідних. Є інший шлях – куди приємніший та швидший.
Ця запіканка ще не один раз прийде вам на допомогу у заклопотаний день. Достатньо кабачків і кількох сезонних овочів, щоб створити ідеальну гармонію смаків, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
Як приготувати запіканку "По-селянськи" на всю сімʼю?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів кабачків;
– 2 зубчики часнику;
– 1 пучок петрушка;
– 200 грамів сиру;
– 3 яйця;
– 7 столових ложок борошна;
– 150 грамів ковбаси;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Натріть кабачки на великій тертці, добре відтисніть сік (без попереднього присолювання) і перекладіть у миску.
- Додайте яйця, подрібнений часник, натертий сир, петрушку, сіль та борошно. Змішайте всі інгредієнти до однорідної маси. Тісто повинно повільно сповзати з ложки. Якщо маса вийшла надто рідкою – підсипте трохи борошна.
- Окремо наріжте ковбасу та помідори.
- Форму для випікання змастіть олією. Викладіть кабачкову суміш, розрівняйте поверхню. Зверху викладіть ковбасу, нарізані помідори та трохи тертого сиру. Для основи використайте приблизно три чверті всього сиру, а решту залиште для верхнього шару.
- Відправте форму в розігріту до 190 градусів духовку та запікайте близько 40 хвилин.
- Готову страву посипте свіжою зеленню. Подавати можна як гарячою, так і в охолодженому вигляді.
Смачного!
