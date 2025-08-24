Українська кухня має що запропонувати світу окрім борщу і вареників. У цих "флагманів" є кілька потужних конкурентів, які також мають неабияку популярність поза межами України, розповідає 24 Канал.

Цікаво Визнана майстерність: три українські шефи, відомі на весь світ

Котлета по-київськи

Вона підкорила увесь світ та подається в найкращих ресторанах планети. Той випадок, коли кожна деталь у страві вписується в загальну гармонію.

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 пучок кропу;

– 1 яйце;

– 100 грамів панірувальних сухарів;

– 100 грамів борошна;

– олія для смаження;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Куряче філе розріжте на дві частини. Кожен шматочок злегка відбийте з обох сторін і приправте сіллю та меленим перцем. Вершкове масло змішайте з дрібно нарізаним кропом та невеликою кількістю солі, добре розітріть до однорідної маси. Покладіть трохи приготованого масла в центр кожного шматка філе. Обережно згорніть м’ясо в рулет, підвертаючи краї, щоб начинка не витікала. Для панірування спочатку обкачайте рулети в борошні, потім занурте у збите яйце і обваляйте в сухарях. Розігрійте достатню кількість олії на сковороді і обсмажте котлети з усіх боків до золотистої скоринки. Після цього перекладіть рулети у форму для запікання і доведіть до готовності в духовці при 180 градусах близько 10 хвилин.

Київський торт

У кожної кулінарної традиції є свій десерт, який презентує її у світі. Для нас ним став Київський торт, який відомий далеко за межами України.

Час : 6 годин

: 6 годин Порцій: 1,2 кілограма

Інгредієнти:

коржі:

– 7 сирих яєчних білків;

– 250 грамів цукру;

– 150 грамів горіхів (кеш'ю та фундук);

– 50 грамів борошна,

крем:

– 7 сирих яєчних жовтків;

– 150 мілілітрів води;

– 120 грамів цукру;

– 1 пачка ванільного цукру;

– 20 грамів какао;

– 100 грамів шоколаду;

– 400 грамів вершкового масла.

Приготування:

Підготуйте круглу форму для випічки торта без дна діаметром 18 сантиметрів. Горіхи подрібніть у блендері до середньої крихти, щоб залишалися невеликі шматочки, і змішайте їх із борошном. Білки окремо збийте до м’якої піни. Додайте цукор і продовжуйте збивати до отримання стійкої, щільної маси (приблизно 12 хвилин). Акуратно введіть у білки суміш горіхів і борошна, обережно перемішуючи, щоб не втратити повітряність. Розділіть отримане тісто на три однакові частини. Викладіть першу частину в кільце, розрівняйте поверхню і акуратно зніміть кільце. Повторіть цей процес з іншими двома частинами, формуючи ще два коржі. Випікайте коржі при 100 градусах впродовж 3 – 4 годин. Важливо готувати їх одночасно, щоб маса не осіла. Після випікання дайте коржам охолонути, обріжте зайве ножем. Крихту не викидайте, нею можна прикрасити торт. Для крему у сотейнику змішайте яєчні жовтки, звичайний і ванільний цукор, додайте трохи води та ретельно перемішайте. Всипте какао і знову розмішайте до однорідності без грудочок. Поставте сотейник на маленький вогонь, додайте шматочки шоколаду і помішуйте до появи перших ознак кипіння. Зніміть з плити, накрийте харчовою плівкою в контакт і дайте охолонути до кімнатної температури. М’яке вершкове масло збийте міксером, по столовій ложці додаючи шоколадну масу, продовжуючи збивати до однорідності. Крем розділіть на дві частини для зручності і перекладіть у кондитерський мішок. Збирайте торт: викладіть перший корж, покрийте його кремом із мішка, накрийте другим коржем і також змастіть кремом, потім третім коржем. Залишками крему обмажте верх і боки торта. Обережно вирівняйте поверхню кондитерським шпателем і прикрасьте крихтою та горіхами.

Уха по-українськи

Цей рибний бульйон із картоплею та спеціями також знайшов широке коло шанувальників. Про конкуренцію борщу не йдеться, але географія визнання чимала.

Час:

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограми риба (окунь, або інша на ваш смак);

– 300 червоної риби;

– 1 цибуля;

– 2 картоплі;

– 1 морква;

– 2 помідори;

– петрушка, кріп;

– сіль, перець;

– 10 грамів вершкового масла 82%.

Приготування:

Налийте воду у каструлю і поставте на вогонь. Рибу ретельно промийте, очистіть від нутрощів, відокремте голову, зябра та хвіст. Добре промийте тушку. Цибулю та моркву очистьте, наріжте шматочками і обсмажте на сковороді до появи золотистої скоринки. Картоплю помийте, очистьте і наріжте кубиками. Червону рибу наріжте порційними шматочками. Помідори промийте, зніміть шкірку і наріжте кубиками. У киплячу воду покладіть рибу, цибулю та моркву. Варіть приблизно 30 хвилин, після чого процідіть бульйон через сито. Проціджений бульйон поверніть на маленький вогонь, додайте картоплю, червону рибу та помідори. Варіть ще 15 хвилин до готовності. Перед подачею прикрасьте страву свіжим листям петрушки.

Смачного!

Українці вміють створювати делікатеси навіть з найпростіших інгредієнтів. Зірковий Олександр Педан показав, як перетворити елементарні сердечка на витвір кулінарного мистецтва.