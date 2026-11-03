Жаркое с белыми грибами прямо в тыкве: восхитительное мясо в естественном горшочке
Запеканка с белыми грибами и говядиной, приготовленная прямо внутри целой тыквы, – это настоящий кулинарный шедевр, который превращает обычный семейный обед в праздничное застолье.
Вместо традиционных глиняных горшков здесь используется сам овощ, чьи толстые стенки равномерно распределяют тепло и удерживают всю влагу внутри. Во время медленного тушения сочная тыквенная мякоть насыщается мясным соком, лесным ароматом грибов и пряными травами, становясь невероятно нежной и таящей во рту, рассказывает инстаграм kubfood.
Главный секрет насыщенного вкуса заключается в предварительной обжарке каждого ингредиента начинки на сковороде до золотистой корочки. Добавление сладкого соуса чили создает тонкий баланс между естественной сладостью тыквы, пряностью розмарина и густым говяжьим бульоном. Запекать такой продукт одинаково удобно как на тлеющих углях мангала во дворе, так и в обычной домашней духовке, завернув плодоовощ в несколько слоев плотной фольги.
Как приготовить запеченную тыкву?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 тыква весом примерно 3 килограмма;
– 600 граммов отборной говядины;
– 600 граммов картофеля;
– 300 граммов свежих или размороженных белых грибов;
– 2 луковицы;
соусы и пряности:
– 3 – 4 столовые ложки соуса "сладкий чили";
– 2 столовые ложки растительного масла для жарки;
– 1/2 чайной ложки сушеного розмарина;
– 1/2 чайной ложки сушеного тимьяна;
– 1 чайная ложка каменной соли;
– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;
– 1 пучок свежей зелени петрушки или укропа для подачи.
Аппетитное жаркое в тыкве: смотрите видео
Приготовление:
- Тщательно вымойте тыкву и насухо вытрите полотенцем.
- Острым ножом осторожно срежьте верхнюю часть под углом в виде крышечки с хвостиком, после чего столовой ложкой полностью удалите семена и волокнистую сердцевину, оставив плотные стенки толщиной около 2 сантиметров.
- Говядину нарежьте средними кубиками и обжарьте в глубокой сковороде на разогретом масле на сильном огне в течение 5 – 7 минут до образования румяной корочки.
- Затем поочередно добавьте нарезанные пластинками белые грибы, нашинкованный полукольцами лук и картофель, нарезанный кубиками.
- Обжаривайте все вместе еще 8 – 10 минут, чтобы овощи и грибы подрумянились и отдали лишний сок.
- Добавьте к обжаренным ингредиентам соль, черный перец, розмарин и тимьян, влейте сладкий соус чили, хорошо перемешайте и тушите начинку на умеренном огне 2 – 3 минуты, чтобы ароматы смешались.
- Переложите горячую начинку внутрь подготовленной тыквы, заполняя ее почти до самого верха.
- Накройте срезанной крышечкой и герметично заверните плод в 3 – 4 слоя прочной фольги, чтобы сок и пар оставались внутри.
- Поместите завернутую тыкву в горячий жар с углями или отправьте на противень в духовку, разогретую до 180 градусов, на 60 – 75 минут до полной мягкости стенок тыквы, которую легко проверить деревянной шпажкой сквозь фольгу.
- Перед подачей снимите фольгу, откройте крышечку, щедро посыпьте запеченную тыкву свежей зеленью и разложите по тарелкам вместе с кусочками горячей тыквенной мякоти.