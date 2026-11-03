Жаркое с белыми грибами прямо в тыкве: восхитительное мясо в естественном горшочке

Запеканка с белыми грибами и говядиной, приготовленная прямо внутри целой тыквы, – это настоящий кулинарный шедевр, который превращает обычный семейный обед в праздничное застолье.

Вместо традиционных глиняных горшков здесь используется сам овощ, чьи толстые стенки равномерно распределяют тепло и удерживают всю влагу внутри. Во время медленного тушения сочная тыквенная мякоть насыщается мясным соком, лесным ароматом грибов и пряными травами, становясь невероятно нежной и таящей во рту, рассказывает инстаграм kubfood.

Главный секрет насыщенного вкуса заключается в предварительной обжарке каждого ингредиента начинки на сковороде до золотистой корочки. Добавление сладкого соуса чили создает тонкий баланс между естественной сладостью тыквы, пряностью розмарина и густым говяжьим бульоном. Запекать такой продукт одинаково удобно как на тлеющих углях мангала во дворе, так и в обычной домашней духовке, завернув плодоовощ в несколько слоев плотной фольги.

Как приготовить запеченную тыкву?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 тыква весом примерно 3 килограмма;

– 600 граммов отборной говядины;

– 600 граммов картофеля;

– 300 граммов свежих или размороженных белых грибов;

– 2 луковицы;

соусы и пряности:

– 3 – 4 столовые ложки соуса "сладкий чили";

– 2 столовые ложки растительного масла для жарки;

– 1/2 чайной ложки сушеного розмарина;

– 1/2 чайной ложки сушеного тимьяна;

– 1 чайная ложка каменной соли;

– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;

– 1 пучок свежей зелени петрушки или укропа для подачи.

Аппетитное жаркое в тыкве: смотрите видео

Приготовление: