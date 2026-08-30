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30 августа, 20:48
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"Золотой" запас каждой хозяйки: насыщенная и ароматная заправка для борща на целый год

Лилия Имбировская-Сиваковская

Зимой приготовление ароматного домашнего борща может занять считанные минуты. Главное – заранее позаботиться об основе блюда.

Эта заправка сохраняет яркий цвет свеклы, насыщенный вкус летних овощей и полностью избавляет от необходимости каждый раз чистить и тушить обжарку. Так что приготовить любимый борщ будет легко и просто в любой момент!

Как приготовить заправку для борща?

  • Время: 1 час
  • Порций: 12 баночек по 0,5 литра

Ингредиенты: 
– 3 килограмма свеклы;
– 1 килограмм моркови;
– 1 луковица;
– 1 килограмм спелых помидоров;
– 1 сладкий болгарский перец;
– 3 столовые ложки соли;
– 3 столовые ложки сахара;
– 200 миллилитров растительного масла;
– 125 миллилитров уксуса;
– несколько зубчиков чеснока – по желанию.

Приготовление:

  1. Очищенную свеклу и морковь натрите на крупной терке.
  2. Помидоры, болгарский перец и репчатый лук нарежьте аккуратными небольшими кубиками.
  3. Все подготовленные овощи переложите в просторную широкую кастрюлю (лучше всего с толстым или многослойным дном, чтобы масса прогревалась равномерно и не пригорала).
  4. Влейте стакан растительного масла, тщательно перемешайте овощную смесь, доведите до кипения и тушите на слабом огне в течение 20 минут.
  5. Добавьте соль, сахар и 9% уксус, после чего обязательно попробуйте: при необходимости отрегулируйте баланс кислоты и сладости по своему вкусу.
  6. По желанию добавьте мелко нарезанный или пропущенный через пресс чеснок для более выраженного аромата.
  7. Тушите овощную массу еще 10 минут, в горячем виде разложите по сухим стерилизованным банкам, немедленно герметично закатайте крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

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