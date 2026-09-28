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28 сентября, 16:45
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Не нужно отваривать целый кочан: знаменитые "голуданики", которые готовятся в три раза быстрее, чем голубцы

Лилия Имбировская-Сиваковская

Классические домашние голубцы часто готовят к большим праздникам только из-за одной – долгой, жаркой и утомительной процедуры подготовки капустных листьев: вырезание кочана, ошпаривание в огромных кастрюлях и срезание грубых жилок. Аутентичные украинские "голуданики" – это практичная народная альтернатива, что полностью избавляет от кухонной рутины.

Вся хитрость заключается в геометрии: сырой кочан капусты сразу разрезают на ровные порционные квадратики, которые размягчаются в кипятке буквально за пару минут. Начинка заворачивается в простую аккуратную трубочку без подворачивания краев, а благодаря сливочно-томатной подливе мясо с рисом внутри получается удивительно сочным, нежным и тающим во рту, рассказывает YouTube-канал "Сладкое соленое".

Как приготовить "голуданики"?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
для основы и начинки:
– 1 средний кочан капусты;
– 600 граммов мясного фарша;
– 2 луковицы;
– 100 граммов риса;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– пол чайной ложки соли;
– черный перец по вкусу;
для заливки: 
– 30 – 40 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 200 – 300 миллилитров горячей воды или бульона;
– пол чайной ложки соли;
– щепотка сахара;
– сметана для подачи.

Как приготовить знаменитые "голуданики": смотрите видео

Приготовление:

  1. Возьмите целый упругий кочан капусты и острым широким ножом срежьте четыре боковые части, обходя толстый кочан в середине (остатки твердой сердцевины отложите для борща или салата).
  2. Полученные пласты разрежьте на одинаковые квадраты размером примерно 10 на 10 сантиметров и разберите их на отдельные листики.
  3. В широкой кастрюле вскипятите подсоленную воду, опустите туда стопку капустных квадратиков ровно на 2 – 3 минуты, чтобы они перестали быть ломкими и стали эластичными, почему откиньте их на дуршлаг и дайте стечь лишней воде.
  4. Для начинки репчатый лук очистите и порубите как можно мельче кубиками.
  5. Добавьте его к мясному фаршу вместе с сырым, заранее хорошо промытым рисом (отваривать рис не нужно – во время медленного тушения он впитает в себя мясной сок и приобретет особую мягкость).
  6. Влейте растительное масло, добавьте соль, черный перец и перемешайте фарш руками до однородности.
  7. На край каждого капустного квадратика выложите продолговатую порцию фарша и плотно сверните лист в обычную ровную трубочку.
  8. Края заворачивать внутрь не нужно – сырой рис и белок фарша надежно запечатают начинку во время тушения, и она не выпадет.
  9. Дно сотейника, гусятницы или толстостенной кастрюли выстелите остатками некондиционных капустных листиков, чтобы блюдо не пригорело.
  10. Сверху плотными рядами выложите подготовленные голуданики (по желанию перед этим трубочки можно быстро обжарить с двух сторон на сковороде на сильном огне до легкой золотистости).
  11. Приготовьте заливку: в небольшой кружке растопите качественное сливочное масло, добавьте томатную пасту, прогрейте ее 30 секунд, чтобы раскрылся цвет, влейте горячую воду, добавьте соль и щепотку сахара, тщательно перемешав венчиком.
  12. Равномерно полейте горячей заливкой сложенные голуданики (жидкость должна доходить примерно до половины или двух третей высоты изделий).
  13. Накройте посуду крышкой, доведите до активного кипения на среднем огне, после чего убавьте огонь до минимального и тушите блюдо примерно 40 – 50 минут, пока капуста не станет полностью мягкой, а рис не пропарится до кремообразного состояния.
  14. Подавайте горячие сочные голуданики обязательно с густой домашней сметаной, поливая ароматным сливочно-томатным соусом со дна кастрюли.