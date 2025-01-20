20 січня 2025, 23:55
Ваші рідні забудуть про випічку з магазину: готуємо ароматний рулет з шинкою та сиром
Шинка та сир – це дует, який подобається абсолютно усім. Варто додати до нього ніжне тісто, і результат буде просто неперевершеним.
Скибочки шинки та сиру в ароматному тісті – кращої випічки для рідних і не придумаєш. 24 Канал пропонує потішити своїх рідних, скориставшись рецептом порталу "Пательня".
Цікаво Ідеальне поєднання: готуємо салат "Казка" з курочкою та печерицями
Рецепт рулету з шинкою та сиром
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– тісто для піци;
– 8 – 10 скибочок шинки;
– 8 – 10 скибочок салямі;
– 8 – 10 скибочок пепероні;
– 4 – 6 скибочок сиру;
– 4 – 6 скибочок моцарели;
– 8 – 10 листочків базиліка;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 чайна ложка орегано;
– томатний соус – для подачі.
Приготування:
- Розкачайте тісто для піци в прямокутний пласт і викладіть його на деко, застелене папером для випікання.
- Першим шаром на тісто викладіть шинку, салямі та пепероні.
- Наступним шаром викладіть сир, потім базилік, знову сир і базилік.
- Гострим ножем зробіть надрізи з обох боків прямокутника і переплетіть їх, щоб вийшла косичка.
- Збризніть оливковою олією і присипте орегано.
- Випікайте 15 хвилин при температурі 200 градусів.
- Подавайте з томатним соусом.
Смачного!
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