Ваші рідні забудуть про випічку з магазину: готуємо ароматний рулет з шинкою та сиром

Шинка та сир – це дует, який подобається абсолютно усім. Варто додати до нього ніжне тісто, і результат буде просто неперевершеним.

Скибочки шинки та сиру в ароматному тісті – кращої випічки для рідних і не придумаєш. 24 Канал пропонує потішити своїх рідних, скориставшись рецептом порталу "Пательня". Цікаво Ідеальне поєднання: готуємо салат "Казка" з курочкою та печерицями Рецепт рулету з шинкою та сиром Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 8 Інгредієнти:

– тісто для піци;

– 8 – 10 скибочок шинки;

– 8 – 10 скибочок салямі;

– 8 – 10 скибочок пепероні;

– 4 – 6 скибочок сиру;

– 4 – 6 скибочок моцарели;

– 8 – 10 листочків базиліка;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 чайна ложка орегано;

– томатний соус – для подачі. Приготування: Розкачайте тісто для піци в прямокутний пласт і викладіть його на деко, застелене папером для випікання. Першим шаром на тісто викладіть шинку, салямі та пепероні. Наступним шаром викладіть сир, потім базилік, знову сир і базилік. Гострим ножем зробіть надрізи з обох боків прямокутника і переплетіть їх, щоб вийшла косичка. Збризніть оливковою олією і присипте орегано. Випікайте 15 хвилин при температурі 200 градусів. Подавайте з томатним соусом. Смачного! Його люблять усі: готуємо апетитний салат "Казка".