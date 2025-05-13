Він змусить забути про альтернативи: салат "Берлінський" – це просто свято на кожен день
Цей салат зазвичай готують на свята, але нічого не заважає подати його на будь-яку сімейну трапезу. Він смачний, поживний та дуже легко готується.
Цей салат не лише легкий у виконанні, а й поєднує у собі усі улюблені повсякденні інгредієнти. Приготуйте його раз – і вам доведеться змушувати себе не повторювати рецепт кожного дня, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм "Смаколик.юа".
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Рецепт салату "Берлінський"
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
заправка:
– 2 жовтки;
– 2 столові ложки майонезу, йогурту або сметани;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– сіль та перець до смаку;
салат:
– 300 грамів шинки;
– 300 грамів маринованих огірків;
– 1 болгарський перець;
– 2 яйця;
– 2 білка;
– 1 маленький пучок зеленої цибулі;
– 100 грамів твердого сиру.
Приготування:
- Спочатку готуємо соус. Жовток розминаємо з гірчицею, додаємо інші інгредієнти та вимішуємо до однорідності.
- Всі інгредієнти для салату крупно нарізаємо.
- Змішуємо та заправляємо. Ось і все – салат готовий до подачі!
Смачного!
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