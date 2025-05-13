Цей салат не лише легкий у виконанні, а й поєднує у собі усі улюблені повсякденні інгредієнти. Приготуйте його раз – і вам доведеться змушувати себе не повторювати рецепт кожного дня, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм "Смаколик.юа".

Цікаво Це печиво готували всі бабусі: рецепт м'якого печива на сметані, що поверне у дитинство

Рецепт салату "Берлінський"

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
заправка:
– 2 жовтки;
– 2 столові ложки майонезу, йогурту або сметани;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– сіль та перець до смаку;
салат:
– 300 грамів шинки;
– 300 грамів маринованих огірків;
– 1 болгарський перець;
– 2 яйця;
– 2 білка;
– 1 маленький пучок зеленої цибулі;
– 100 грамів твердого сиру.

Приготування:

  1. Спочатку готуємо соус. Жовток розминаємо з гірчицею, додаємо інші інгредієнти та вимішуємо до однорідності.
  2. Всі інгредієнти для салату крупно нарізаємо.
  3. Змішуємо та заправляємо. Ось і все – салат готовий до подачі!

Смачного!

Лише 4 правила: як варять макарони італійці.