Цей салат не лише легкий у виконанні, а й поєднує у собі усі улюблені повсякденні інгредієнти. Приготуйте його раз – і вам доведеться змушувати себе не повторювати рецепт кожного дня, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм "Смаколик.юа".

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Рецепт салату "Берлінський"

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

заправка:

– 2 жовтки;

– 2 столові ложки майонезу, йогурту або сметани;

– 1 чайна ложка французької гірчиці;

– сіль та перець до смаку;

салат:

– 300 грамів шинки;

– 300 грамів маринованих огірків;

– 1 болгарський перець;

– 2 яйця;

– 2 білка;

– 1 маленький пучок зеленої цибулі;

– 100 грамів твердого сиру.

Приготування:

Спочатку готуємо соус. Жовток розминаємо з гірчицею, додаємо інші інгредієнти та вимішуємо до однорідності. Всі інгредієнти для салату крупно нарізаємо. Змішуємо та заправляємо. Ось і все – салат готовий до подачі!

Смачного!

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