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27 квітня, 00:33
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Несподіваний улюбленець господинь: салат з буряка на кожен день – склад може здивувати

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Буряк – чудова основа для великої кількості салатів. А якщо правильно підібрати інгредієнти, то він стане і чудовою вечерею.

Цей рецепт полюбили усі господині. Він легкий у виконанні, а мʼясо додає йому ситності. 24 Канал пропонує відтворити його за нагоди за рецептом Ukr.Media. 

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Рецепт ситного салату з буряка

  • Час: 10 хвилин 
  • Порцій: 2 

Інгредієнти:
– 200 грамів вареного буряка;
– 100 грамів солоних огірків;
– 150 грамів квасолі з банки;
– 150 грамів вареної курки;
– кріп, зелена цибуля;
– сіль та перець до смаку;
– майонез або йогурт з гірчицею для заправки. 

Приготування:

  1. Буряк, філе та огірки наріжте кубиками. 
  2. Злийте з квасолі рідину.
  3. Подрібніть кріп і зелену цибулю.
  4. Зʼєднуємо всі інгредієнти, заправляємо, солимо та перчимо до смаку. 

Смачного!

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