Несподіваний улюбленець господинь: салат з буряка на кожен день – склад може здивувати

Буряк – чудова основа для великої кількості салатів. А якщо правильно підібрати інгредієнти, то він стане і чудовою вечерею.

Цей рецепт полюбили усі господині. Він легкий у виконанні, а мʼясо додає йому ситності. 24 Канал пропонує відтворити його за нагоди за рецептом Ukr.Media.

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Рецепт ситного салату з буряка

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів вареного буряка;

– 100 грамів солоних огірків;

– 150 грамів квасолі з банки;

– 150 грамів вареної курки;

– кріп, зелена цибуля;

– сіль та перець до смаку;

– майонез або йогурт з гірчицею для заправки.

Приготування:

Буряк, філе та огірки наріжте кубиками. Злийте з квасолі рідину. Подрібніть кріп і зелену цибулю. Зʼєднуємо всі інгредієнти, заправляємо, солимо та перчимо до смаку.

Смачного!

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