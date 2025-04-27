27 квітня, 00:33
Несподіваний улюбленець господинь: салат з буряка на кожен день – склад може здивувати
Буряк – чудова основа для великої кількості салатів. А якщо правильно підібрати інгредієнти, то він стане і чудовою вечерею.
Цей рецепт полюбили усі господині. Він легкий у виконанні, а мʼясо додає йому ситності. 24 Канал пропонує відтворити його за нагоди за рецептом Ukr.Media.
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Рецепт ситного салату з буряка
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів вареного буряка;
– 100 грамів солоних огірків;
– 150 грамів квасолі з банки;
– 150 грамів вареної курки;
– кріп, зелена цибуля;
– сіль та перець до смаку;
– майонез або йогурт з гірчицею для заправки.
Приготування:
- Буряк, філе та огірки наріжте кубиками.
- Злийте з квасолі рідину.
- Подрібніть кріп і зелену цибулю.
- Зʼєднуємо всі інгредієнти, заправляємо, солимо та перчимо до смаку.
Смачного!
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