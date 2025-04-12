12 квітня, 23:55
Про нього мало хто знає: геніальний салат з буряка, який затьмарить всі інші
Усе геніальне – просте. І коли ви спробуєте цей салат, то вкотре переконаєтеся у правдивості цієї мудрості.
Цей рецепт цілком заслуговує на те, аби стати надбанням широкої аудиторії. Господині, які його спробували, так і розсипаються компліментами, але завжди краще перевіряти все на свій смак, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
До теми Великодня "Шуба": готуємо салат з оселедцем на свята – рецепт Ектора
Рецепт легкого салату з буряка
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів вареного буряка;
– 300 грамів цибулі;
– 200 грамів солоного огірка;
– 200 грамів зеленого горошку;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Варимо буряки заздалегідь.
- Цибулю нарізаємо півкільцями та смажимо до золотистості.
- Огірки грубо натираємо та трішки обсмажуємо разом з цибулею.
- Додаємо горошок та нарізаний соломкою буряк, смажимо ще кілька хвилин. Солимо і перчимо до смаку.
- Викладаємо на тарілку та посипаємо нарізаним кропом.
Смачного!
Він може стати хітом: готуємо салат у формі писанки.