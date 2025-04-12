Про нього мало хто знає: геніальний салат з буряка, який затьмарить всі інші

Усе геніальне – просте. І коли ви спробуєте цей салат, то вкотре переконаєтеся у правдивості цієї мудрості.

Цей рецепт цілком заслуговує на те, аби стати надбанням широкої аудиторії. Господині, які його спробували, так і розсипаються компліментами, але завжди краще перевіряти все на свій смак, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

До теми Великодня "Шуба": готуємо салат з оселедцем на свята – рецепт Ектора

Рецепт легкого салату з буряка

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів вареного буряка;

– 300 грамів цибулі;

– 200 грамів солоного огірка;

– 200 грамів зеленого горошку;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Варимо буряки заздалегідь. Цибулю нарізаємо півкільцями та смажимо до золотистості. Огірки грубо натираємо та трішки обсмажуємо разом з цибулею. Додаємо горошок та нарізаний соломкою буряк, смажимо ще кілька хвилин. Солимо і перчимо до смаку. Викладаємо на тарілку та посипаємо нарізаним кропом.

Смачного!

Він може стати хітом: готуємо салат у формі писанки.