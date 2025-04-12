Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Про нього мало хто знає: геніальний салат з буряка, який затьмарить всі інші
12 квітня, 23:55
1

Про нього мало хто знає: геніальний салат з буряка, який затьмарить всі інші

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Усе геніальне – просте. І коли ви спробуєте цей салат, то вкотре переконаєтеся у правдивості цієї мудрості.

Цей рецепт цілком заслуговує на те, аби стати надбанням широкої аудиторії. Господині, які його спробували, так і розсипаються компліментами, але завжди краще перевіряти все на свій смак, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

До теми Великодня "Шуба": готуємо салат з оселедцем на свята – рецепт Ектора

Рецепт легкого салату з буряка

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 500 грамів вареного буряка;
– 300 грамів цибулі;
– 200 грамів солоного огірка;
– 200 грамів зеленого горошку;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування:  

  1. Варимо буряки заздалегідь. 
  2. Цибулю нарізаємо півкільцями та смажимо до золотистості. 
  3. Огірки грубо натираємо та трішки обсмажуємо разом з цибулею. 
  4. Додаємо горошок та нарізаний соломкою буряк, смажимо ще кілька хвилин. Солимо і перчимо до смаку.
  5. Викладаємо на тарілку та посипаємо нарізаним кропом. 

Смачного!

Він може стати хітом: готуємо салат у формі писанки. 