Этот рецепт вполне заслуживает того, чтобы стать достоянием широкой аудитории. Хозяйки, которые его попробовали, так и рассыпаются комплиментами, но всегда лучше проверять все на свой вкус, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Вкусненькое".

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Рецепт легкого салата из свеклы

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов вареной свеклы;

– 300 граммов лука;

– 200 граммов соленого огурца;

– 200 граммов зеленого горошка;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Варим свеклу заранее заранее. Лук нарезаем полукольцами и жарим до золотистости. Огурцы грубо натираем и немного обжариваем вместе с луком. Добавляем горошек и нарезанную соломкой свеклу, жарим еще несколько минут. Солим и перчим по вкусу. Выкладываем на тарелку и посыпаем нарезанным укропом.

Приятного аппетита!

Он может стать хитом: готовим салат в форме писанки.