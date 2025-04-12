Этот рецепт вполне заслуживает того, чтобы стать достоянием широкой аудитории. Хозяйки, которые его попробовали, так и рассыпаются комплиментами, но всегда лучше проверять все на свой вкус, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Вкусненькое".
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Рецепт легкого салата из свеклы
- Время: 20 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов вареной свеклы;
– 300 граммов лука;
– 200 граммов соленого огурца;
– 200 граммов зеленого горошка;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Варим свеклу заранее заранее.
- Лук нарезаем полукольцами и жарим до золотистости.
- Огурцы грубо натираем и немного обжариваем вместе с луком.
- Добавляем горошек и нарезанную соломкой свеклу, жарим еще несколько минут. Солим и перчим по вкусу.
- Выкладываем на тарелку и посыпаем нарезанным укропом.
Приятного аппетита!
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