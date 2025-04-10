Этот салат будет первым блюдом, которое ваши гости заметят на столе. А когда они его попробуют, то непременно будут расхваливать ваш кулинарный талант и расспрашивать рецепт, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт салата-писанки

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 вареных куриных филе;

– 3 – 4 вареных яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 банка консервированного ананаса;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 1 болгарский перец;

– майонез;

– зелёный лук;

– оливки.

Приготовление:

Нарезаем яйца и филе на кубики. Мелко шинкуем зеленый лук. Сыр натираем на терке. На плоском блюде майонезом рисуем контур в форме яйца. Начинаем выкладывать ингредиенты: первым слоем кладем вареное куриное филе, смазываем его майонезом. Вторым слоем выкладываем консервированный ананас, посыпаем вареными яйцами и снова покрываем майонезом. Посыпаем все натертым сыром и еще раз смазываем майонезом. Украшаем салат кукурузой, зеленым луком, нарезанным болгарским перцем соломкой и оливками, создавая узоры в виде писанки.

Приятного аппетита!

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