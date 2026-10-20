Новини Смачно Салати і закуски Забудьте про майонез і часник: 1 банка з полиці, яка перетворює варений буряк на хіт з ресторану
20 жовтня, 13:53
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Забудьте про майонез і часник: 1 банка з полиці, яка перетворює варений буряк на хіт з ресторану

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Більшість бурякових салатів роками крутяться навколо 1 шаблону: важкий майонез, плавлений сирок і велика кількість часнику. Проте варений або запечений коренеплід здатен заграти абсолютно свіжими соковитими фарбами, якщо відмовитися від жирних заправок і додати правильну хрустку текстуру.

Поєднання солодкуватого буряка, ніжного листя пекінської капусти та звичайної консервованої кукурудзи руйнує стереотипи про зимові овочі, а пікантна заправка з гірчицею та лимонним соком збирає всі відтінки смаку в гармонійну легку композицію. 

Як приготувати смачний салат з буряка? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти:
– 2 варені або запечені буряки;
– 150 грамів консервованої кукурудзи;
– 120 грамів пекінської капусти;
– 3 – 4 гілочки петрушки або кропу;
заправка: 
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– пів чайної ложки ніжної гірчиці;
– сіль та перець до смаку.  

Приготування: 

  1. Заздалегідь зварений або запечений у фользі буряк очистьте від шкірки та натріть на тертці для корейських салатів або наріжте максимально тонкою довгою соломкою: саме така форма нарізки не дасть овочу пустити забагато соку й збереже акуратний вигляд.
  2. Пекінську капусту тонко нашаткуйте, використовуючи переважно ніжну зелену частину листя, а свіжу зелень дрібно порубайте ножем.
  3. З банки з кукурудзою повністю злийте рідину, відкинувши зерна на дрібне сито на 1 – 2 хвилини.
  4. У глибокому салатнику з'єднайте соломку буряка, нашатковану капусту, солодку кукурудзу та подрібнену зелень.
  5. В окремій маленькій піалі збийте виделкою інгредієнти для заправки.
  6. Полийте овочі соусом і обережно перемішайте двома лопатками знизу вгору.
  7. Подавайте страву на стіл одразу після приготування, поки пекінська капуста зберігає максимальну свіжість і дзвінкий хрускіт.

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