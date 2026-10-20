Забудьте про майонез і часник: 1 банка з полиці, яка перетворює варений буряк на хіт з ресторану

Більшість бурякових салатів роками крутяться навколо 1 шаблону: важкий майонез, плавлений сирок і велика кількість часнику. Проте варений або запечений коренеплід здатен заграти абсолютно свіжими соковитими фарбами, якщо відмовитися від жирних заправок і додати правильну хрустку текстуру.

Поєднання солодкуватого буряка, ніжного листя пекінської капусти та звичайної консервованої кукурудзи руйнує стереотипи про зимові овочі, а пікантна заправка з гірчицею та лимонним соком збирає всі відтінки смаку в гармонійну легку композицію. Як приготувати смачний салат з буряка? Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 варені або запечені буряки;

– 150 грамів консервованої кукурудзи;

– 120 грамів пекінської капусти;

– 3 – 4 гілочки петрушки або кропу;

заправка:

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– пів чайної ложки ніжної гірчиці;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Заздалегідь зварений або запечений у фользі буряк очистьте від шкірки та натріть на тертці для корейських салатів або наріжте максимально тонкою довгою соломкою: саме така форма нарізки не дасть овочу пустити забагато соку й збереже акуратний вигляд. Пекінську капусту тонко нашаткуйте, використовуючи переважно ніжну зелену частину листя, а свіжу зелень дрібно порубайте ножем. З банки з кукурудзою повністю злийте рідину, відкинувши зерна на дрібне сито на 1 – 2 хвилини. У глибокому салатнику з'єднайте соломку буряка, нашатковану капусту, солодку кукурудзу та подрібнену зелень. В окремій маленькій піалі збийте виделкою інгредієнти для заправки. Полийте овочі соусом і обережно перемішайте двома лопатками знизу вгору. Подавайте страву на стіл одразу після приготування, поки пекінська капуста зберігає максимальну свіжість і дзвінкий хрускіт.