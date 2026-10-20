Забудьте про майонез і часник: 1 банка з полиці, яка перетворює варений буряк на хіт з ресторану
Більшість бурякових салатів роками крутяться навколо 1 шаблону: важкий майонез, плавлений сирок і велика кількість часнику. Проте варений або запечений коренеплід здатен заграти абсолютно свіжими соковитими фарбами, якщо відмовитися від жирних заправок і додати правильну хрустку текстуру.
Поєднання солодкуватого буряка, ніжного листя пекінської капусти та звичайної консервованої кукурудзи руйнує стереотипи про зимові овочі, а пікантна заправка з гірчицею та лимонним соком збирає всі відтінки смаку в гармонійну легку композицію.
Як приготувати смачний салат з буряка?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 варені або запечені буряки;
– 150 грамів консервованої кукурудзи;
– 120 грамів пекінської капусти;
– 3 – 4 гілочки петрушки або кропу;
заправка:
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– пів чайної ложки ніжної гірчиці;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Заздалегідь зварений або запечений у фользі буряк очистьте від шкірки та натріть на тертці для корейських салатів або наріжте максимально тонкою довгою соломкою: саме така форма нарізки не дасть овочу пустити забагато соку й збереже акуратний вигляд.
- Пекінську капусту тонко нашаткуйте, використовуючи переважно ніжну зелену частину листя, а свіжу зелень дрібно порубайте ножем.
- З банки з кукурудзою повністю злийте рідину, відкинувши зерна на дрібне сито на 1 – 2 хвилини.
- У глибокому салатнику з'єднайте соломку буряка, нашатковану капусту, солодку кукурудзу та подрібнену зелень.
- В окремій маленькій піалі збийте виделкою інгредієнти для заправки.
- Полийте овочі соусом і обережно перемішайте двома лопатками знизу вгору.
- Подавайте страву на стіл одразу після приготування, поки пекінська капуста зберігає максимальну свіжість і дзвінкий хрускіт.