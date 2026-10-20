Сочетание сладковатой свеклы, нежных листьев пекинской капусты и обычной консервированной кукурузы разрушает стереотипы о зимних овощах, а пикантная заправка с горчицей и лимонным соком объединяет все оттенки вкуса в гармоничную легкую композицию.
Как приготовить вкусный салат из свеклы?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 вареные или запеченные свеклы;
– 150 граммов консервированной кукурузы;
– 120 граммов пекинской капусты;
– 3 – 4 веточки петрушки или укропа;
заправка:
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– пол чайной ложки нежной горчицы;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Заранее отваренную или запеченную в фольге свеклу очистите от кожуры и натрите на терке для корейских салатов или нарежьте максимально тонкой длинной соломкой: именно такая форма нарезки не даст овощу выделить слишком много сока и сохранит аккуратный вид.
- Пекинскую капусту тонко нашинкуйте, используя преимущественно нежную зеленую часть листьев, а свежую зелень мелко порубите ножом.
- Из банки с кукурузой полностью слейте жидкость, откинув зерна на мелкое сито на 1 – 2 минуты.
- В глубокой салатнице смешайте соломку свеклы, нашинкованную капусту, сладкую кукурузу и измельченную зелень.
- В отдельной маленькой миске взбейте вилкой ингредиенты для заправки.
- Полейте овощи соусом и аккуратно перемешайте двумя лопатками снизу вверх.
- Подавайте блюдо на стол сразу после приготовления, пока пекинская капуста сохраняет максимальную свежесть и хрусткость.