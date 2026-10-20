Поєднання солодкуватого буряка, ніжного листя пекінської капусти та звичайної консервованої кукурудзи руйнує стереотипи про зимові овочі, а пікантна заправка з гірчицею та лимонним соком збирає всі відтінки смаку в гармонійну легку композицію.

Як приготувати смачний салат з буряка?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 варені або запечені буряки;

– 150 грамів консервованої кукурудзи;

– 120 грамів пекінської капусти;

– 3 – 4 гілочки петрушки або кропу;

заправка:

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– пів чайної ложки ніжної гірчиці;

– сіль та перець до смаку.

Приготування: