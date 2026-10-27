27 жовтня, 18:30
Той самий смак зі шкільної їдальні: простий капустяний салат "Хрустик" із секретною заправкою
Простий салат із білокачанної капусти та моркви, знайомий кожному зі шкільних їдалень, підкуповує своєю соковитістю та яскравим кисло-солодким балансом. Це той спогад, який точно варто повторити!
Тут немає складних соусів чи дорогих складників, а весь секрет полягає в правильній пропорції цукру, солі й оцту, а також у короткому настоюванні в холоді. Салат ідеально доповнює смажену або товчену картоплю, розсипчасті каші та домашні м'ясні котлети.
Як приготувати салат "Хрустик"?
- Час: 10 хвилин + настоювання
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 550 грамів білокачанної капусти;
– 1 морква; заправка та спеції:
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 столові ложки оцту 9%;
– 2 столові ложки запашної рослинної олії.
Приготування:
- З качана зніміть зовнішні грубі та пошкоджені листки, виріжте щільний качан.
- Нашаткуйте капусту тонкими довгими смужками за допомогою спеціального ножа або шатківниці та перекладіть у простору миску.
- Всипте до капусти сіль і злегка перетріть овочеву соломку чистими руками протягом 30 – 40 секунд, щоб вона лише пустила перший сік.
- Не притискайте занадто сильно, інакше капуста розм'якне й втратить пружність.
- Накрийте миску рушником і залиште постояти на кухонному столі рівно 15 хвилин.
- Моркву очистіть від шкірки, натріть на тертці з великими отворами або поріжте тонкою соломкою та додайте в миску до підсоленої капусти.
- Додайте цукор і влийте столовий оцет. Ретельно перемішайте овочі двома виделками чи лопаткою, щоб заправка рівномірно розподілилася по всьому об'єму.
- Затягніть миску харчовою плівкою або накрийте кришкою та відправте в холодильник щонайменше на 1,5 – 2 години.
- За цей час кислота та цукор збалансують смак, а капуста добре замаринується й стане напрочуд соковитою. Перед самою подачею влийте рослинну олію й ще раз усе акуратно вимішайте.
- Скуштуйте салат і за потреби збалансуйте смак кількома кристалами солі. Подавайте закуску добре охолодженою.