Той самий смак зі шкільної їдальні: простий капустяний салат "Хрустик" із секретною заправкою

Простий салат із білокачанної капусти та моркви, знайомий кожному зі шкільних їдалень, підкуповує своєю соковитістю та яскравим кисло-солодким балансом. Це той спогад, який точно варто повторити!

Тут немає складних соусів чи дорогих складників, а весь секрет полягає в правильній пропорції цукру, солі й оцту, а також у короткому настоюванні в холоді. Салат ідеально доповнює смажену або товчену картоплю, розсипчасті каші та домашні м'ясні котлети. Як приготувати салат "Хрустик"? Час : 10 хвилин + настоювання

: 10 хвилин + настоювання Порцій: 4 Інгредієнти:

– 550 грамів білокачанної капусти;

– 1 морква; заправка та спеції:

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 столові ложки оцту 9%;

– 2 столові ложки запашної рослинної олії. Приготування: З качана зніміть зовнішні грубі та пошкоджені листки, виріжте щільний качан. Нашаткуйте капусту тонкими довгими смужками за допомогою спеціального ножа або шатківниці та перекладіть у простору миску. Всипте до капусти сіль і злегка перетріть овочеву соломку чистими руками протягом 30 – 40 секунд, щоб вона лише пустила перший сік. Не притискайте занадто сильно, інакше капуста розм'якне й втратить пружність. Накрийте миску рушником і залиште постояти на кухонному столі рівно 15 хвилин. Моркву очистіть від шкірки, натріть на тертці з великими отворами або поріжте тонкою соломкою та додайте в миску до підсоленої капусти. Додайте цукор і влийте столовий оцет. Ретельно перемішайте овочі двома виделками чи лопаткою, щоб заправка рівномірно розподілилася по всьому об'єму. Затягніть миску харчовою плівкою або накрийте кришкою та відправте в холодильник щонайменше на 1,5 – 2 години. За цей час кислота та цукор збалансують смак, а капуста добре замаринується й стане напрочуд соковитою. Перед самою подачею влийте рослинну олію й ще раз усе акуратно вимішайте. Скуштуйте салат і за потреби збалансуйте смак кількома кристалами солі. Подавайте закуску добре охолодженою.