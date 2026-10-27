Тот самый вкус из школьной столовой: простой капустный салат "Хрустик" с секретной заправкой

Вспоминаем школьный салат из капусты / "Вкусняшка"

Простой салат из белокочанной капусты и моркови, знакомый каждому по школьным столовым, подкупает своей сочностью и ярким кисло-сладким балансом. Это тот самый воспоминание, которое точно стоит повторить!

Здесь нет сложных соусов или дорогих ингредиентов, а весь секрет заключается в правильном соотношении сахара, соли и уксуса, а также в кратковременном настаивании в холоде. Салат идеально дополняет жареный или пюре из картофеля, рассыпчатые каши и домашние мясные котлеты. Реклама Adv Как приготовить салат "Хрустик"? Время : 10 минут + настаивание

: 10 минут + настаивание Порций: 4 Ингредиенты:

– 550 граммов белокочанной капусты;

– 1 морковь; заправка и специи:

– 1/2 чайной ложки каменной соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 столовые ложки уксуса 9%;

– 2 столовые ложки ароматного растительного масла. Приготовление: С кочана снимите наружные грубые и поврежденные листья, вырежьте плотный кочан. Нашинкуйте капусту тонкими длинными полосками с помощью специального ножа или шинковки и переложите в просторную миску. Добавьте в капусту соль и слегка потрите овощную соломку чистыми руками в течение 30 – 40 секунд, чтобы она только пустила первый сок. Не прижимайте слишком сильно, иначе капуста размякнет и потеряет упругость. Накройте миску полотенцем и оставьте на кухонном столе ровно на 15 минут. Морковь очистите от кожуры, натрите на терке с большими отверстиями или порежьте тонкой соломкой и добавьте в миску к подсоленной капусте. Добавьте сахар и влейте столовый уксус. Тщательно перемешайте овощи двумя вилками или лопаткой, чтобы заправка равномерно распределилась по всему объему. Накройте миску пищевой пленкой или крышкой и отправьте в холодильник как минимум на 1,5 – 2 часа. За это время кислота и сахар сбалансируют вкус, а капуста хорошо замаринуется и станет удивительно сочной. Перед самой подачей влейте растительное масло и еще раз все аккуратно перемешайте. Попробуйте салат и, при необходимости, сбалансируйте вкус несколькими кристаллами соли. Подавайте закуску хорошо охлажденной.

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