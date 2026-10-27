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Той самий смак зі шкільної їдальні: простий капустяний салат "Хрустик" із секретною заправкою

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Пригадуємо шкільний салат з капусти

Пригадуємо шкільний салат з капусти / "Смачненьке"

Простий салат із білокачанної капусти та моркви, знайомий кожному зі шкільних їдалень, підкуповує своєю соковитістю та яскравим кисло-солодким балансом. Це той спогад, який точно варто повторити!

Тут немає складних соусів чи дорогих складників, а весь секрет полягає в правильній пропорції цукру, солі й оцту, а також у короткому настоюванні в холоді. Салат ідеально доповнює смажену або товчену картоплю, розсипчасті каші та домашні м'ясні котлети.

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Як приготувати салат "Хрустик"?

  • Час: 10 хвилин + настоювання
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 550 грамів білокачанної капусти;
– 1 морква; заправка та спеції:
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 столові ложки оцту 9%;
– 2 столові ложки запашної рослинної олії.

Приготування:

  1. З качана зніміть зовнішні грубі та пошкоджені листки, виріжте щільний качан.
  2. Нашаткуйте капусту тонкими довгими смужками за допомогою спеціального ножа або шатківниці та перекладіть у простору миску.
  3. Всипте до капусти сіль і злегка перетріть овочеву соломку чистими руками протягом 30 – 40 секунд, щоб вона лише пустила перший сік.
  4. Не притискайте занадто сильно, інакше капуста розм'якне й втратить пружність.
  5. Накрийте миску рушником і залиште постояти на кухонному столі рівно 15 хвилин.
  6. Моркву очистіть від шкірки, натріть на тертці з великими отворами або поріжте тонкою соломкою та додайте в миску до підсоленої капусти.
  7. Додайте цукор і влийте столовий оцет. Ретельно перемішайте овочі двома виделками чи лопаткою, щоб заправка рівномірно розподілилася по всьому об'єму.
  8. Затягніть миску харчовою плівкою або накрийте кришкою та відправте в холодильник щонайменше на 1,5 – 2 години.
  9. За цей час кислота та цукор збалансують смак, а капуста добре замаринується й стане напрочуд соковитою. Перед самою подачею влийте рослинну олію й ще раз усе акуратно вимішайте.
  10. Скуштуйте салат і за потреби збалансуйте смак кількома кристалами солі. Подавайте закуску добре охолодженою.

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