Той самий салат із Threads: як приготувати страву з куркою, печерицями та солоними огірками
У мережі завірусився салат, який поєднує прості продукти, але дає дуже зібраний і насичений смак. Його секрет – у вдалому балансі курки, грибів, солоних огірків і діжонської гірчиці.
У цьому салаті діжонська гірчиця працює не як дрібна добавка, а як смаковий каркас: саме вона збирає разом курку, печериці, яйця та солоні огірки. Блогерка nelly.cooking розповіла, як легко його повторити
Чим цей салат усіх підкорив?
У ньому немає нічого зайвого: ніжна курка, обсмажена цибуля, печериці, яйця та солоні огірки. Саме на контрасті цих смаків салат і тримається.
Окремий акцент тут робить заправка. Замість звичного нейтрального соусу діжонська гірчиця додає легку пікантність і робить смак зібраним.
Як приготувати хітовий салат з куркою?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 3 солоні огірки;
– половинка цибулі;
– 2 яйця;
– 200 грамів печериць;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– йогурт або майонез для заправки;
– сіль та перець до смаку;
– олія для смаження.
Салат, який підкорив соцмережі: дивіться відео
Приготування:
- Куряче філе відваріть до готовності, охолодіть і наріжте невеликими шматочками. За бажанням м’ясо можна обсмажити на сковорідці.
- Цибулю очистьте, наріжте та обсмажте на невеликій кількості олії до золотистого кольору.
- Печериці наріжте шматочками й обсмажте до готовності. Дайте їм трохи охолонути.
- Яйця відваріть круто, охолодіть, очистьте та наріжте. Солоні огірки теж наріжте невеликими шматочками.
- Перекладіть курку, гриби, цибулю, яйця й огірки в салатник. Додайте діжонську гірчицю, натуральний йогурт або майонез, сіль і чорний перець.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти. За потреби відрегулюйте кількість заправки та спецій.