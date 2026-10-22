Новини Смачно Салати і закуски Той самий салат із Threads: як приготувати страву з куркою, печерицями та солоними огірками
22 жовтня, 06:25
2

Той самий салат із Threads: як приготувати страву з куркою, печерицями та солоними огірками

Лілія Імбіровська-Сиваківська

У мережі завірусився салат, який поєднує прості продукти, але дає дуже зібраний і насичений смак. Його секрет – у вдалому балансі курки, грибів, солоних огірків і діжонської гірчиці.

У цьому салаті діжонська гірчиця працює не як дрібна добавка, а як смаковий каркас: саме вона збирає разом курку, печериці, яйця та солоні огірки. Блогерка nelly.cooking розповіла, як легко його повторити 

Чим цей салат усіх підкорив?

У ньому немає нічого зайвого: ніжна курка, обсмажена цибуля, печериці, яйця та солоні огірки. Саме на контрасті цих смаків салат і тримається.

Окремий акцент тут робить заправка. Замість звичного нейтрального соусу діжонська гірчиця додає легку пікантність і робить смак зібраним.

Як приготувати хітовий салат з куркою? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 3 

Інгредієнти: 
– 300 грамів курячого філе;
– 3 солоні огірки;
– половинка цибулі;
– 2 яйця;
– 200 грамів печериць;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– йогурт або майонез для заправки;
– сіль та перець до смаку;
– олія для смаження. 

Салат, який підкорив соцмережі: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Куряче філе відваріть до готовності, охолодіть і наріжте невеликими шматочками. За бажанням м’ясо можна обсмажити на сковорідці.
  2. Цибулю очистьте, наріжте та обсмажте на невеликій кількості олії до золотистого кольору.
  3. Печериці наріжте шматочками й обсмажте до готовності. Дайте їм трохи охолонути.
  4. Яйця відваріть круто, охолодіть, очистьте та наріжте. Солоні огірки теж наріжте невеликими шматочками.
  5. Перекладіть курку, гриби, цибулю, яйця й огірки в салатник. Додайте діжонську гірчицю, натуральний йогурт або майонез, сіль і чорний перець.
  6. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. За потреби відрегулюйте кількість заправки та спецій.

Пов'язані теми:

Салати і закуски