В этом салате дижонская горчица выступает не просто в качестве небольшой добавки, а как вкусовая основа: именно она объединяет курицу, шампиньоны, яйца и соленые огурцы. Блогерша nelly.cooking рассказала, как легко приготовить этот салат

Почему этот салат всех покорил?

В нем нет ничего лишнего: нежная курица, обжаренный лук, шампиньоны, яйца и соленые огурцы. Именно на контрасте этих вкусов и держится салат.

Отдельный акцент здесь делает заправка. Вместо привычного нейтрального соуса дижонская горчица придает легкую пикантность и делает вкус собранным.

Как приготовить популярный салат с курицей?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного филе;

– 3 соленых огурца;

– половина луковицы;

– 2 яйца;

– 200 граммов шампиньонов;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– йогурт или майонез для заправки;

– соль и перец по вкусу;

– масло для жарки.

Салат, покоривший соцсети: смотрите видео

Приготовление: