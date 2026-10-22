У цьому салаті діжонська гірчиця працює не як дрібна добавка, а як смаковий каркас: саме вона збирає разом курку, печериці, яйця та солоні огірки. Блогерка nelly.cooking розповіла, як легко його повторити

Чим цей салат усіх підкорив?

У ньому немає нічого зайвого: ніжна курка, обсмажена цибуля, печериці, яйця та солоні огірки. Саме на контрасті цих смаків салат і тримається.

Окремий акцент тут робить заправка. Замість звичного нейтрального соусу діжонська гірчиця додає легку пікантність і робить смак зібраним.

Як приготувати хітовий салат з куркою?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;

– 3 солоні огірки;

– половинка цибулі;

– 2 яйця;

– 200 грамів печериць;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– йогурт або майонез для заправки;

– сіль та перець до смаку;

– олія для смаження.

Салат, який підкорив соцмережі: дивіться відео

Приготування: