Нічого не треба варити: ситний салат за 5 хвилин із банки квасолі та жмені сухариків

Коли після насиченого робочого дня немає сил стояти біля розігрітої плити чи довго чекати, поки зваряться овочі, на допомогу приходять експрес-страви з доступних продуктів.

Цей салат недаремно називають справжньою "виручалочкою". У ньому ідеально балансують білкова ситність червоної квасолі, вершкова ніжність твердого сиру, соковита кислинка маринованого огірка та приємний хрускіт житніх сухариків. А ледь помітний часниковий акцент додає страві виразного пікантного характеру без зайвої гостроти. Як швидко зробити ситний салат? Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 банка консервованої квасолі;

– 100 грамів твердого або напівтвердого сиру;

– 1 – 2 мариновані огірки;

– 40 грамів житніх сухариків зі смаком часнику або зелені;

– 1 невеликий зубчик часнику;

– 50 грамів майонезу або густої сметани;

– за бажанням трішки свіжої зелені. Приготування: Червону квасолю відкиньте на друшляк, злегка промийте під струменем прохолодної питної води та залиште на 2 – 3 хвилини, щоб рідина повністю стекла. Твердий сир і мариновані огірки наріжте охайними дрібними кубиками приблизно однакового розміру. Якщо огірки пустили багато розсолу, злегка відіжміть їх або злийте сік із дошки, щоб салат не став рідким. У глибокому салатнику з'єднайте промиту квасолю, кубики сиру та огірків. Додайте пропущений крізь прес зубчик часнику та заправте майонезом (для легшого варіанта підійде густий грецький йогурт чи сметана). Усе ретельно вимішайте. Головний секрет текстури: житні сухарики всипайте в миску безпосередньо перед подачею на стіл. Швидко перемішайте страву ложкою, притрусіть дрібно нарізаною зеленню кропу та одразу подавайте, поки хрусткі грінки не встигли розм'якнути від соусу.