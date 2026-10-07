Нічого не треба варити: ситний салат за 5 хвилин із банки квасолі та жмені сухариків
Коли після насиченого робочого дня немає сил стояти біля розігрітої плити чи довго чекати, поки зваряться овочі, на допомогу приходять експрес-страви з доступних продуктів.
Цей салат недаремно називають справжньою "виручалочкою". У ньому ідеально балансують білкова ситність червоної квасолі, вершкова ніжність твердого сиру, соковита кислинка маринованого огірка та приємний хрускіт житніх сухариків. А ледь помітний часниковий акцент додає страві виразного пікантного характеру без зайвої гостроти.
Як швидко зробити ситний салат?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка консервованої квасолі;
– 100 грамів твердого або напівтвердого сиру;
– 1 – 2 мариновані огірки;
– 40 грамів житніх сухариків зі смаком часнику або зелені;
– 1 невеликий зубчик часнику;
– 50 грамів майонезу або густої сметани;
– за бажанням трішки свіжої зелені.
Приготування:
- Червону квасолю відкиньте на друшляк, злегка промийте під струменем прохолодної питної води та залиште на 2 – 3 хвилини, щоб рідина повністю стекла.
- Твердий сир і мариновані огірки наріжте охайними дрібними кубиками приблизно однакового розміру.
- Якщо огірки пустили багато розсолу, злегка відіжміть їх або злийте сік із дошки, щоб салат не став рідким.
- У глибокому салатнику з'єднайте промиту квасолю, кубики сиру та огірків.
- Додайте пропущений крізь прес зубчик часнику та заправте майонезом (для легшого варіанта підійде густий грецький йогурт чи сметана).
- Усе ретельно вимішайте. Головний секрет текстури: житні сухарики всипайте в миску безпосередньо перед подачею на стіл.
- Швидко перемішайте страву ложкою, притрусіть дрібно нарізаною зеленню кропу та одразу подавайте, поки хрусткі грінки не встигли розм'якнути від соусу.