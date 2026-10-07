Этот салат не зря называют настоящей "выручалочкой". В нем идеально сочетаются сытность красной фасоли, сливочная нежность твердого сыра, сочная кислинка маринованного огурца и приятный хруст ржаных сухариков. А едва уловимый чесночный акцент придает блюду ярко выраженный пикантный характер без лишней остроты.

Как быстро приготовить сытный салат?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 банка консервированной фасоли;

– 100 граммов твердого или полутвердого сыра;

– 1 – 2 маринованных огурца;

– 40 граммов ржаных сухариков со вкусом чеснока или зелени;

– 1 небольшой зубчик чеснока;

– 50 граммов майонеза или густой сметаны;

– по желанию немного свежей зелени.

Приготовление: