Цей салат недаремно називають справжньою "виручалочкою". У ньому ідеально балансують білкова ситність червоної квасолі, вершкова ніжність твердого сиру, соковита кислинка маринованого огірка та приємний хрускіт житніх сухариків. А ледь помітний часниковий акцент додає страві виразного пікантного характеру без зайвої гостроти.

Як швидко зробити ситний салат?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка консервованої квасолі;

– 100 грамів твердого або напівтвердого сиру;

– 1 – 2 мариновані огірки;

– 40 грамів житніх сухариків зі смаком часнику або зелені;

– 1 невеликий зубчик часнику;

– 50 грамів майонезу або густої сметани;

– за бажанням трішки свіжої зелені.

Приготування: