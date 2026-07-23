Новини Смачно Смачні та прості рецепти Салат із огірків "Зимовий король": хрустка заготівля на зиму
23 липня, 12:20
2

Салат із огірків "Зимовий король": хрустка заготівля на зиму

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Салат із огірків "Зимовий король" — це хрустка заготівля без стерилізації, у якій важливі коротке прогрівання та правильний маринад.

У цьому рецепті огірки не розм’якшуються саме завдяки підготовці та недовгому варінню. Це саме той результат, який подобається усім. 

Як приготувати салат з огірків на зиму? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 2 кілограми огірків;
– 500 грамів цибулі;
– великий пучок свіжого кропу;
– 200 мілілітрів оцту 9%;
– 150 мілілітрів олії;
– 150 грамів цукру;
– 50 грамів солі;
– 15 – 20 горошин чорного перцю;
– 3 – 4 лаврові листки.

Приготування: 

  1. Замочіть огірки у холодній воді на 2 години, після чого наріжте кружальцями. Цибулю наріжте півкільцями, а кріп подрібніть.
  2. Змішайте овочі із сіллю та залиште на 1 – 2 години, щоб вони пустили сік.
  3. Перекладіть усе в каструлю, додайте цукор, олію, оцет, перець і лавровий лист.
  4. Доведіть до кипіння та варіть 4 – 5 хвилин після зміни кольору огірків.
  5. Розкладіть салат разом із маринадом у підготовлені банки, за бажанням простерилізуйте, після чого герметично закрийте кришками.
  6. Переверніть банки догори дном, залиште до повного охолодження та зберігайте у прохолодному темному місці.

У чому історія цього рецепта?

Огірок – одна з найдавніших культурних рослин. Його вирощували в Південній Азії ще в давнину, а згодом він поширився по світу.

Салати на кшталт "Зимового короля" спираються на дуже стару традицію консервування овочів у солоному або оцтовому середовищі. Саме така технологія допомагала зберігати врожай задовго до появи холодильників.

Тож у цьому салаті працює не лише смак, а й давня логіка збереження овочів. Взимку така заготівля особливо доречна до картоплі або м’ясних страв.

Цікаво! Огірок добре тримає текстуру після короткого прогрівання в маринаді, а оцет, сіль і спеції тут виконують ту саму роль, що й у старовинних способах консервації. 

Пов'язані теми:

Смачні та прості рецепти