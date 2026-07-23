В этом рецепте огурцы не размягчаются именно благодаря правильной подготовке и недолгому варке. Это именно тот результат, который нравится всем.
Как приготовить салат из огурцов на зиму?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма огурцов;
– 500 граммов лука;
– большой пучок свежего укропа;
– 200 миллилитров уксуса 9%;
– 150 миллилитров растительного масла;
– 150 граммов сахара;
– 50 граммов соли;
– 15 – 20 горошин черного перца;
– 3 – 4 лавровых листа.
Приготовление:
- Замочите огурцы в холодной воде на 2 часа, после чего нарежьте кружочками. Лук нарежьте полукольцами, а укроп измельчите.
- Смешайте овощи с солью и оставьте на 1 – 2 часа, чтобы они пустили сок.
- Переложите все в кастрюлю, добавьте сахар, масло, уксус, перец и лавровый лист.
- Доведите до кипения и варите 4 – 5 минут после изменения цвета огурцов.
- Разложите салат вместе с маринадом по подготовленным банкам, при желании простерилизуйте, после чего герметично закройте крышками.
- Переверните банки вверх дном, оставьте до полного остывания и храните в прохладном темном месте.
Почему какова история этого рецепта?
Огурец – одно из древнейших культурных растений. Его выращивали в Южной Азии еще в древности, а впоследствии он распространился по всему миру.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Салаты типа "Зимнего короля" опираются на очень старую традицию консервирования овощей в соленой или уксусной среде. Именно такая технология помогала сохранять урожай задолго до появления холодильников.
Поэтому в этом салате важен не только вкус, но и древняя логика сохранения овощей. Зимой такая заготовка особенно хорошо сочетается с картофелем или мясными блюдами.
Интересно! Огурец хорошо сохраняет текстуру после короткого прогрева в маринаде, а уксус, соль и специи здесь выполняют то же самое, что и в старинных способах консервирования.