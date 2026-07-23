У цьому рецепті огірки не розм’якшуються саме завдяки підготовці та недовгому варінню. Це саме той результат, який подобається усім.
Як приготувати салат з огірків на зиму?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми огірків;
– 500 грамів цибулі;
– великий пучок свіжого кропу;
– 200 мілілітрів оцту 9%;
– 150 мілілітрів олії;
– 150 грамів цукру;
– 50 грамів солі;
– 15 – 20 горошин чорного перцю;
– 3 – 4 лаврові листки.
Приготування:
- Замочіть огірки у холодній воді на 2 години, після чого наріжте кружальцями. Цибулю наріжте півкільцями, а кріп подрібніть.
- Змішайте овочі із сіллю та залиште на 1 – 2 години, щоб вони пустили сік.
- Перекладіть усе в каструлю, додайте цукор, олію, оцет, перець і лавровий лист.
- Доведіть до кипіння та варіть 4 – 5 хвилин після зміни кольору огірків.
- Розкладіть салат разом із маринадом у підготовлені банки, за бажанням простерилізуйте, після чого герметично закрийте кришками.
- Переверніть банки догори дном, залиште до повного охолодження та зберігайте у прохолодному темному місці.
У чому історія цього рецепта?
Огірок – одна з найдавніших культурних рослин. Його вирощували в Південній Азії ще в давнину, а згодом він поширився по світу.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Салати на кшталт "Зимового короля" спираються на дуже стару традицію консервування овочів у солоному або оцтовому середовищі. Саме така технологія допомагала зберігати врожай задовго до появи холодильників.
Тож у цьому салаті працює не лише смак, а й давня логіка збереження овочів. Взимку така заготівля особливо доречна до картоплі або м’ясних страв.
Цікаво! Огірок добре тримає текстуру після короткого прогрівання в маринаді, а оцет, сіль і спеції тут виконують ту саму роль, що й у старовинних способах консервації.